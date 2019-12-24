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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 19:58
1finanсier написав:
Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?
фифти-фифти - как заманеца банку
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:59
1finanсier написав:
Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?
якщо свої встигнуть розподілитися раніше покупки то звісно що перші спишуться свої.
а якшо не встигнуть розподілитися то тут цікаво.
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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