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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:58

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?

фифти-фифти - как заманеца банку
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:59

  1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?


якщо свої встигнуть розподілитися раніше покупки то звісно що перші спишуться свої.
а якшо не встигнуть розподілитися то тут цікаво.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:40

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?

Доброго вечора, якщо вже кошти на рахунку, то спочатку списуються власні кошти, а вже потім кредитні.
Але якщо покупка буде умовно за 9 000 грн, то це буде як покупка за власні кошти і у разі чого, розстрочку оформити не можна буде.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:48

  Sense Bank написав:
  1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?

Доброго вечора, якщо вже кошти на рахунку, то спочатку списуються власні кошти, а вже потім кредитні.
Але якщо покупка буде умовно за 9 000 грн, то це буде як покупка за власні кошти і у разі чого, розстрочку оформити не можна буде.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:52

Re: Sense Bank

  tester7336 написав:так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
А такого вже не може бути у Алки за РіХламінТом. Десь з середини 22го всі приходи розподіляються початком опердня, а витрати наступним (+1) і далі днем... іноді (комуналка із ССА) може бути поточним після 19:00.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:49

  Amethyst написав:
  tester7336 написав:так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
А такого вже не може бути у Алки за РіХламінТом. Десь з середини 22го всі приходи розподіляються початком опердня, а витрати наступним (+1) і далі днем... іноді (комуналка із ССА) може бути поточним після 19:00.


а від канала хіба не залежить?
наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 23:38

Re: Sense Bank

при заказе пластика в приложении пишется, что пришлют именную, а не именную можно заказать ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 07:46

Re: Sense Bank

  S i m написав:при заказе пластика в приложении пишется, что пришлют именную, а не именную можно заказать ?!

Доброго раночку! Неіменний пластик можна отримати у відділенні банку і вже там ви зможете його прив'язати до віртуальної картки.
"Прив'язати неіменну пластикову картку до віртуальної картки в Sense SuperApp": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5840616466

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Sense Bank
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