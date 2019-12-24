1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?
1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?
якщо свої встигнуть розподілитися раніше покупки то звісно що перші спишуться свої. а якшо не встигнуть розподілитися то тут цікаво.
1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?
Доброго вечора, якщо вже кошти на рахунку, то спочатку списуються власні кошти, а вже потім кредитні. Але якщо покупка буде умовно за 9 000 грн, то це буде як покупка за власні кошти і у разі чого, розстрочку оформити не можна буде.
1finanсier написав:Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?
Доброго вечора, якщо вже кошти на рахунку, то спочатку списуються власні кошти, а вже потім кредитні. Але якщо покупка буде умовно за 9 000 грн, то це буде як покупка за власні кошти і у разі чого, розстрочку оформити не можна буде.
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так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
tester7336 написав:так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
А такого вже не може бути у Алки за РіХламінТом. Десь з середини 22го всі приходи розподіляються початком опердня, а витрати наступним (+1) і далі днем... іноді (комуналка із ССА) може бути поточним після 19:00.
tester7336 написав:так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
А такого вже не може бути у Алки за РіХламінТом. Десь з середини 22го всі приходи розподіляються початком опердня, а витрати наступним (+1) і далі днем... іноді (комуналка із ССА) може бути поточним після 19:00.
а від канала хіба не залежить? наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
tester7336 написав:а від канала хіба не залежить? наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
Доброго ранку) Все так, канал поповнення теж впливає. Умовно, якщо у вас на дебетці були кошти і ви переказали на КК, то має відразу зараховувати по рахунку. Але якщо ви зробили поповнення через банкомат, там зарахування хоча і по балансу, але я б краще трошки почекав, щоб все було добре, кошти пройшли по рахунку і вже оплата повністю пройшла за рахунок власних коштів.