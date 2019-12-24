tester7336 написав:Amethyst написав:А такого вже не може бути у Алки за РіХламінТом. Десь з середини 22го всі приходи розподіляються початком опердня, а витрати наступним (+1) і далі днем... іноді (комуналка із ССА) може бути поточним після 19:00.
а від канала хіба не залежить?
наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
Ну ви ж можете кожен місяць отримувати на мило нормальну виписку по Реду, Хамону, Пакетці... і зробити таки правильні висновки.
Зарахування/розподілення і сторонніх р2р проходить поточним оперднем )
Поповнення в АТМ проводиться по картрах-ку за +15..20хв.
Але ж у Алки можуть бути і завтики