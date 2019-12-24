tester7336 написав:так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
А такого вже не може бути у Алки за РіХламінТом. Десь з середини 22го всі приходи розподіляються початком опердня, а витрати наступним (+1) і далі днем... іноді (комуналка із ССА) може бути поточним після 19:00.
а від канала хіба не залежить? наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
Ну ви ж можете кожен місяць отримувати на мило нормальну виписку по Реду, Хамону, Пакетці... і зробити таки правильні висновки. Зарахування/розподілення і сторонніх р2р проходить поточним оперднем ) Поповнення в АТМ проводиться по картрах-ку за +15..20хв. Але ж у Алки можуть бути і завтики
Бачу в виписці з ССА проведений після останньої РД реверсал, вже 2 тижні тому. При цьому різниця між коштами в розстрочці та загальною забогованістю ніяк не корелює з вказаною сумою заборгованості на поточну РД, наразі показує в розстрочці суму заборгованості більшу, ніж загальна. Звернувся в ССА до пітримки, вони цей реверсал не бачать. Як дізнатися правду? Хочу здійснити на залишок овер 1к покупку, в розрахунку на розстрочку, та не розумію наявність особистих коштів.
kulikrom написав:Бачу в виписці з ССА проведений після останньої РД реверсал, вже 2 тижні тому. При цьому різниця між коштами в розстрочці та загальною забогованістю ніяк не корелює з вказаною сумою заборгованості на поточну РД, наразі показує в розстрочці суму заборгованості більшу, ніж загальна. Звернувся в ССА до пітримки, вони цей реверсал не бачать. Як дізнатися правду? Хочу здійснити на залишок овер 1к покупку, в розрахунку на розстрочку, та не розумію наявність особистих коштів.
Доброго дня, давайте я вам допоможу в цьому розібратися, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення для уточнення даних.
tester7336 написав:а від канала хіба не залежить? наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
Доброго ранку) Все так, канал поповнення теж впливає. Умовно, якщо у вас на дебетці були кошти і ви переказали на КК, то має відразу зараховувати по рахунку. Але якщо ви зробили поповнення через банкомат, там зарахування хоча і по балансу, але я б краще трошки почекав, щоб все було добре, кошти пройшли по рахунку і вже оплата повністю пройшла за рахунок власних коштів.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
але ви так і не відповіли що буде якщо розподіл витрат відбудеться раніше ніж розподіл поповнення. без отого вашого "краще почекати"
Вітаю. Звертаюсь до представника банку. Скажіть, будь ласка, я можу замовити карту “Кешбек “Зроблено в Україні” у пластику? Якщо так, то тарифи на неї не будуть відрізнятися від тарифів цифрової карти “Кешбек “Зроблено в Україні”? І ще одне питання: я можу оплачувати комунальні послуги, мобільний зв,язок цифровою картою “Кешбек “Зроблено в Україні” через застосунок SenseSuperAp? Дякую за відповіді.
finfen Добрий день. Поки що пластик для цієї картки зробити не можна, але пізніше можна буде його замовити. Тариф що для віртуальної, що для пластикової буде однаковий. Вона має цільове призначення, і тому користуватися нею ви можете тільки для визначених програмою цілей — для отримання кешбеку за покупки товарів українського виробництва та використання накопиченого кешбеку на покупки товарів, які визначені державою. Отримані кошти можна використати на наступні цілі : медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплата комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку. Також кешбек можна використати на підтримку ЗСУ. Згодом буде надана можливість придбати ОВДП.
Sense Bank Дякую. Про оплату через застосунок Ви промовчали... Мені стало цікаво про оплату через застосунок у зв,язку з тим, що в Тарифах на цю карту https://sensebank.ua/storage/files/Tafi ... kraine.pdf пункт 21.2 пишуть про неможливість скористатися, як я зрозумів, розділом Платежі в СенсСуперАп. Правда в п.21 написано "для кредитної карти". Але ж карта "Кешбек Зроблено в Україні" не кредитна, чи кредитна? Роз,ясніть, будь ласка, весь пункт 21 Тарифів.
Якщо вже оформив цифрову карту “Кешбек “Зроблено в Україні”, але в майбутньому хотів би пластикову, то пластикова буде як дублікат, чи це буде окрема карта?