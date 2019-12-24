finfen Картка не кредитна. Оплатити зв'язок можна буде в застосунку банку, оскільки МСС операції підходить під перелік доступних для цієї картки. Щодо картки, то по суті вона буде пластиковим варіантом вже наявної у вас віртуальної, тому так, це буде як її дублікат.
Доброго всім ранку🌞 Давненько мене тут не було, але я вже повернулась, сподіваюсь ви сумували😁 Якщо маєте питаннячка обов'язково пишіть, або ж просто розповідайте, як розпочався ваш день) В мене він почався з дощу☔ Ваша помічниця, Оля🧚♀️