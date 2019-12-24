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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:52

finfen Картка не кредитна. Оплатити зв'язок можна буде в застосунку банку, оскільки МСС операції підходить під перелік доступних для цієї картки.
Щодо картки, то по суті вона буде пластиковим варіантом вже наявної у вас віртуальної, тому так, це буде як її дублікат.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:07

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Оплатити зв'язок можна буде в застосунку банку

Тобто телефоном без функції безконтактної оплати NFC можна в застосунку банку поповнити рахунок мобільного в розділі Платежі - Перекази?
Дякую.
finfen
 
Повідомлень: 267
З нами з: 18.05.17
Подякував: 84 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:11

  finfen написав:
  Sense Bank написав:Оплатити зв'язок можна буде в застосунку банку

Тобто телефоном без функції безконтактної оплати NFC можна в застосунку банку поповнити рахунок мобільного в розділі Платежі - Перекази?
Дякую.

Так, все правильно 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 08:21

Доброго всім ранку🌞
Давненько мене тут не було, але я вже повернулась, сподіваюсь ви сумували😁
Якщо маєте питаннячка обов'язково пишіть, або ж просто розповідайте, як розпочався ваш день)
В мене він почався з дощу☔
Зображення
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37

Сьогодні вийшло оновлення нашого застосунку, і ми маємо для вас приємну новину - додали нового партнера по оплаті комунальних платежів😎
Тому комунальних підприємств для оплати стане ще більше 😮
Також відбувся редизайн "Збірки"🍂 І тепер є можливість частково знімати кошти з Збірки 🙌🏻
Тому оновлюйтесь)

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:43

  Sense Bank написав:Сьогодні вийшло оновлення нашого застосунку, і ми маємо для вас приємну новину - додали нового партнера по оплаті комунальних платежів😎
Тому комунальних підприємств для оплати стане ще більше 😮
Ви краще поверніть Розстрочку за комуналку! Зима вже близько!
А ще зроДить комуноплату ОДНОЮ/загальною платіжкою, а потім самі рознесете по отримувачам. Оце буде найкращий сервіс для ПуперАппа :idea:

А на сьогодні Портмоне -- Краще, оплата всіх рах з корекцією будь-якої суми одним кліком :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 5698
З нами з: 05.05.21
Подякував: 425 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:09

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Ви краще поверніть Розстрочку за комуналку! Зима вже близько!
А ще зроДить комуноплату ОДНОЮ/загальною платіжкою, а потім самі рознесете по отримувачам. Оце буде найкращий сервіс для ПуперАппа

З приводу розстрочки, поки її не планують повертати, це сумно звісно, але поки так🥺
Щодо загальної платіжки, то ви можете зробити груповий платіж при оплаті комунальних.
Зайдіть в комунальні послуги, в пошуку вкажіть ваше місто, оберіть пошук за адресою чи особовим рахунком і зробіть оплату)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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