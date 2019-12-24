finfen Картка не кредитна. Оплатити зв'язок можна буде в застосунку банку, оскільки МСС операції підходить під перелік доступних для цієї картки. Щодо картки, то по суті вона буде пластиковим варіантом вже наявної у вас віртуальної, тому так, це буде як її дублікат.
Доброго всім ранку🌞 Давненько мене тут не було, але я вже повернулась, сподіваюсь ви сумували😁 Якщо маєте питаннячка обов'язково пишіть, або ж просто розповідайте, як розпочався ваш день) В мене він почався з дощу☔ Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Сьогодні вийшло оновлення нашого застосунку, і ми маємо для вас приємну новину - додали нового партнера по оплаті комунальних платежів😎 Тому комунальних підприємств для оплати стане ще більше 😮 Також відбувся редизайн "Збірки"🍂 І тепер є можливість частково знімати кошти з Збірки 🙌🏻 Тому оновлюйтесь)
Sense Bank написав:Сьогодні вийшло оновлення нашого застосунку, і ми маємо для вас приємну новину - додали нового партнера по оплаті комунальних платежів😎 Тому комунальних підприємств для оплати стане ще більше 😮
Ви краще поверніть Розстрочку за комуналку! Зима вже близько! А ще зроДить комуноплату ОДНОЮ/загальною платіжкою, а потім самі рознесете по отримувачам. Оце буде найкращий сервіс для ПуперАппа
А на сьогодні Портмоне -- Краще, оплата всіх рах з корекцією будь-якої суми одним кліком
Amethyst написав:Ви краще поверніть Розстрочку за комуналку! Зима вже близько! А ще зроДить комуноплату ОДНОЮ/загальною платіжкою, а потім самі рознесете по отримувачам. Оце буде найкращий сервіс для ПуперАппа
З приводу розстрочки, поки її не планують повертати, це сумно звісно, але поки так🥺 Щодо загальної платіжки, то ви можете зробити груповий платіж при оплаті комунальних. Зайдіть в комунальні послуги, в пошуку вкажіть ваше місто, оберіть пошук за адресою чи особовим рахунком і зробіть оплату) Ваша помічниця, Оля🧚♀️