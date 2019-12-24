finfen Картка не кредитна. Оплатити зв'язок можна буде в застосунку банку, оскільки МСС операції підходить під перелік доступних для цієї картки. Щодо картки, то по суті вона буде пластиковим варіантом вже наявної у вас віртуальної, тому так, це буде як її дублікат.
Доброго всім ранку🌞 Давненько мене тут не було, але я вже повернулась, сподіваюсь ви сумували😁 Якщо маєте питаннячка обов'язково пишіть, або ж просто розповідайте, як розпочався ваш день) В мене він почався з дощу☔ Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Сьогодні вийшло оновлення нашого застосунку, і ми маємо для вас приємну новину - додали нового партнера по оплаті комунальних платежів😎 Тому комунальних підприємств для оплати стане ще більше 😮 Також відбувся редизайн "Збірки"🍂 І тепер є можливість частково знімати кошти з Збірки 🙌🏻 Тому оновлюйтесь)
Sense Bank написав:Сьогодні вийшло оновлення нашого застосунку, і ми маємо для вас приємну новину - додали нового партнера по оплаті комунальних платежів😎 Тому комунальних підприємств для оплати стане ще більше 😮
Ви краще поверніть Розстрочку за комуналку! Зима вже близько! А ще зроДить комуноплату ОДНОЮ/загальною платіжкою, а потім самі рознесете по отримувачам. Оце буде найкращий сервіс для ПуперАппа
А на сьогодні Портмоне -- Краще, оплата всіх рах з корекцією будь-якої суми одним кліком
Amethyst написав:Ви краще поверніть Розстрочку за комуналку! Зима вже близько! А ще зроДить комуноплату ОДНОЮ/загальною платіжкою, а потім самі рознесете по отримувачам. Оце буде найкращий сервіс для ПуперАппа
З приводу розстрочки, поки її не планують повертати, це сумно звісно, але поки так🥺 Щодо загальної платіжки, то ви можете зробити груповий платіж при оплаті комунальних. Зайдіть в комунальні послуги, в пошуку вкажіть ваше місто, оберіть пошук за адресою чи особовим рахунком і зробіть оплату) Ваша помічниця, Оля🧚♀️
...іііі, буде згенеровано десяток платежів... А я пропоную ОДИН згенерувати, а ССА сам рознесе по купі різНах комунальників Шоо, слабо так зробити з такою потужною командою то
ПС. До речі. А чо от у тих ваших "ГруповиХ платіжаХ" можна застолБити тільки ТРИ адреси? Чому не 4, не 5, не 10? Я от оплачую 4 хавіри (всіх родинних кагалів) і ото мучався кожного разу перевводити і вивіряти ту 4 адресу, причому вона зміщувалася по колу -- кожного разу інша. Розумію -- Алюськин ДРС не спить
Amethyst написав:ПС. До речі. А чо от у тих ваших "ГруповиХ платіжаХ" можна застолБити тільки ТРИ адреси? Чому не 4, не 5, не 10? Я от оплачую 4 хавіри (всіх родинних кагалів) і ото мучався кожного разу перевводити і вивіряти ту 4 адресу, причому вона зміщувалася по колу -- кожного разу інша. Розумію -- Алюськин ДРС не спить
Вітаю, Amethyst 👋 Стосовно цього уточнив, там буде оновлення по пошуку, і будуть це додавати. Але термінів поки що немає. Будемо чекати оновлень, змін, і думаю вже тоді це виправимо
Моє вітаннячко, кого сьогодні ще не бачив тут Якщо ви оновили застосунок вже до версії 4.12.0, то ця порада як відшукати ваші адресу при сплаті комунальних послуг буде актуальною (але не забувайте, будь ласка, спочатку оновлюємо застосунок)
Отже, ми оновили застосунок та заходимо у Sense SuperApp. Далі переходимо у Платежі - Оплата послуг. Вгорі у пошуку шукаємо "Комунальні платежі м. ___ " (тут ви вводите місто та область вашу, я вводив м. Чернігів та Чернігівська область). Натискаємо, обираємо рахунок, з якого будемо сплачувати. У "Варіант пошуку" обираємо пошук за адресою. А далі ви вже вказуєте населений пункт, вулицю, будинок і іншу інформацію. Та тисните Продовжити.