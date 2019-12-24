В четвер купив авіа квитки на сайті tickets.ua та очикував отримати 5% акційного кешбеку.
Але нічого немає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:57
кешбек за покупку на tickets.ua
В четвер купив авіа квитки на сайті tickets.ua та очикував отримати 5% акційного кешбеку.
Але нічого немає.
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:03
Re: Sense Bank
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