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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1266126712681269

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:57

кешбек за покупку на tickets.ua

В четвер купив авіа квитки на сайті tickets.ua та очикував отримати 5% акційного кешбеку.
Але нічого немає.
rollo
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:03

Re: Sense Bank

  rollo написав:tickets.ua

Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.

Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12779
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:13

  Sense Bank написав:
  rollo написав:tickets.ua

Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.

Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Так, робив перший раз карткою банку за період акції
rollo
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:26

Re: Sense Bank

  rollo написав:Так, робив перший раз карткою банку за період акції

Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12779
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:43

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Так, робив перший раз карткою банку за період акції

Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Написав ПП
rollo
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1266126712681269
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