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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:57
В четвер купив авіа квитки на сайті tickets.ua та очикував отримати 5% акційного кешбеку.
Але нічого немає.
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rollo
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Додано: Чет 12 вер, 2024 17:03
rollo написав:
tickets.ua
Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.
Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Чет 12 вер, 2024 17:13
Sense Bank написав: rollo написав:
tickets.ua
Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.
Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Так, робив перший раз карткою банку за період акції
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rollo
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Додано: Чет 12 вер, 2024 17:26
rollo написав:
Так, робив перший раз карткою банку за період акції
Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12779
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1354 раз.
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2
2
1
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:43
Sense Bank написав: rollo написав:
Так, робив перший раз карткою банку за період акції
Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Написав ПП
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rollo
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- Повідомлень: 1411
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 144 раз.
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sens
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