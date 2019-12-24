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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1266126712681269

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:57

кешбек за покупку на tickets.ua

В четвер купив авіа квитки на сайті tickets.ua та очикував отримати 5% акційного кешбеку.
Але нічого немає.
rollo
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:03

Re: Sense Bank

  rollo написав:tickets.ua

Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.

Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:13

  Sense Bank написав:
  rollo написав:tickets.ua

Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.

Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Так, робив перший раз карткою банку за період акції
rollo
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:26

Re: Sense Bank

  rollo написав:Так, робив перший раз карткою банку за період акції

Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:43

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Так, робив перший раз карткою банку за період акції

Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Написав ПП
rollo
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:17

+100 бонусів за картку АТБ

Прохання розтлумачити п.4.1.
"Важливо! Дії по оформленню картки «АТБ» в додатку SenseSuperApp потрібно виконати після сканування QR-коду. Після сканування завантажений по QR додаток перевстановлювати не можна до моменту закінчення процесу оформлення картки «АТБ». Оформити картку «АТБ» можна одному клієнту, на одному смартфоні, де перший раз був відсканований QR-код."
Додаток вже давно встановлений, користуюсь пакетом, картки АТБ не маю. Тобто для участі в акції та отримання винагороди, додаток має бути перевстановлений по QR-коду?
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 10:26

  Solar_simfi написав:Прохання розтлумачити п.4.1.
"Важливо! Дії по оформленню картки «АТБ» в додатку SenseSuperApp потрібно виконати після сканування QR-коду. Після сканування завантажений по QR додаток перевстановлювати не можна до моменту закінчення процесу оформлення картки «АТБ». Оформити картку «АТБ» можна одному клієнту, на одному смартфоні, де перший раз був відсканований QR-код."
Додаток вже давно встановлений, користуюсь пакетом, картки АТБ не маю. Тобто для участі в акції та отримання винагороди, додаток має бути перевстановлений по QR-коду?


Дякую вам за питання, уточню з приводу цього формулювання та повернусь до вас із відповіддю 😊

З повагою, Володимир 💎

upd: ця примітка стосується лише нових клієнтів, які реєструються в Sense SuperApp вперше. Для діючих клієнтів можна не звертати увагу на неї, ви скануєте QR-код, проходите оформлення в Sense SupeApp і готово, очікуєте на 100 бонусів 😊
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:07

Re: Sense Bank

кто нить знает че за хитрый МСС 7073 ?
а то скупился седня и орехов не насыпали. начал искать в инете глянуть что за код - и найти не могу.
tester7336
 
Повідомлень: 271
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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