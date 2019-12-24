|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:57
В четвер купив авіа квитки на сайті tickets.ua та очикував отримати 5% акційного кешбеку.
Але нічого немає.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1411
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:03
rollo написав:
tickets.ua
Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.
Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12781
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:13
Sense Bank написав: rollo написав:
tickets.ua
Доброго дня! Згідно умови, то кешбек 5% сплачується на першу покупку за весь період акції (1 раз), на усі види транспорту виключно на сайті Tickets.ua.
Підкажіть, будь ласка, ви вперше робили оплату карткою банку?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Так, робив перший раз карткою банку за період акції
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1411
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:26
rollo написав:
Так, робив перший раз карткою банку за період акції
Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12781
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:43
Sense Bank написав: rollo написав:
Так, робив перший раз карткою банку за період акції
Тоді вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, уточню ваші дані та перевірю
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Написав ПП
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1411
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2024 10:17
Прохання розтлумачити п.4.1.
"Важливо! Дії по оформленню картки «АТБ» в додатку SenseSuperApp потрібно виконати після сканування QR-коду. Після сканування завантажений по QR додаток перевстановлювати не можна до моменту закінчення процесу оформлення картки «АТБ». Оформити картку «АТБ» можна одному клієнту, на одному смартфоні, де перший раз був відсканований QR-код."
Додаток вже давно встановлений, користуюсь пакетом, картки АТБ не маю. Тобто для участі в акції та отримання винагороди, додаток має бути перевстановлений по QR-коду?
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2372
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2024 10:26
Solar_simfi написав:
Прохання розтлумачити п.4.1.
"Важливо! Дії по оформленню картки «АТБ» в додатку SenseSuperApp потрібно виконати після сканування QR-коду. Після сканування завантажений по QR додаток
перевстановлювати не можна до моменту закінчення процесу оформлення картки «АТБ». Оформити картку «АТБ» можна одному клієнту, на одному смартфоні, де перший раз був відсканований QR-код."
Додаток вже давно встановлений, користуюсь пакетом, картки АТБ не маю. Тобто для участі в акції та отримання винагороди, додаток має бути перевстановлений по QR-коду?
Дякую вам за питання, уточню з приводу цього формулювання та повернусь до вас із відповіддю 😊
З повагою, Володимир 💎upd:
ця примітка стосується лише нових клієнтів, які реєструються в Sense SuperApp вперше. Для діючих клієнтів можна не звертати увагу на неї, ви скануєте QR-код, проходите оформлення в Sense SupeApp і готово, очікуєте на 100 бонусів 😊
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12781
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Суб 14 вер, 2024 16:07
кто нить знает че за хитрый МСС 7073 ?
а то скупился седня и орехов не насыпали. начал искать в инете глянуть что за код - и найти не могу.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2024 16:32
tester7336 написав:
кто нить знает че за хитрый МСС 7073 ?
а то скупился седня и орехов не насыпали. начал искать в инете глянуть что за код - и найти не могу.
Вітаю! А можливо підкажете, що це за товар був?
Бо перевірив по нашим МСС, немає такого у переліку(
А так можливо б додали, перевірили що це за МСС такий.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12781
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Суб 14 вер, 2024 18:10
Sense Bank написав: tester7336 написав:
кто нить знает че за хитрый МСС 7073 ?
а то скупился седня и орехов не насыпали. начал искать в инете глянуть что за код - и найти не могу.
Вітаю! А можливо підкажете, що це за товар був?
Бо перевірив по нашим МСС, немає такого у переліку(
А так можливо б додали, перевірили що це за МСС такий.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
магазин электрики. щитові, автомати, кабелі, розетки та інше.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1226
|267822
|
|
|14
|20032
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|