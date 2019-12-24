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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2024 18:34
tester7336 написав:
магазин электрики. щитові, автомати, кабелі, розетки та інше.
так може мені насиплють горіхів як першовідкривачу МСС ?
Скажу відверто, нічого не можу обіцяти, але щодо вашого прикладу завітаю до вас у приватні повідомлення. Щоб більше уточнити стосовно магазину, після чого обговорю щодо цього МСС з колегами.
І там вже повернусь до вас 😉
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:23
Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй?
Дякую.
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finfen
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:51
finfen написав:
Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй?
Дякую.
Так вроде писали, что начисление проводится в следующем месяце.
Ждём октября...
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Driver
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:55
finfen написав:
Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй?
Зараховується кешбек на рахунок картки "Кешбек "Зроблено в Україні" — один раз в місяць після 20 числа наступного місяця.
Тобто кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок картки після 20 жовтня🙌🏻
Не хвилюйтесь🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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