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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1267126812691270

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:34

Re: Sense Bank

  tester7336 написав:магазин электрики. щитові, автомати, кабелі, розетки та інше.
так може мені насиплють горіхів як першовідкривачу МСС ?

Скажу відверто, нічого не можу обіцяти, але щодо вашого прикладу завітаю до вас у приватні повідомлення. Щоб більше уточнити стосовно магазину, після чого обговорю щодо цього МСС з колегами.
І там вже повернусь до вас 😉

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:23

Re: Sense Bank

Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй?
Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:51

  finfen написав:Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй?
Дякую.

Так вроде писали, что начисление проводится в следующем месяце.
Ждём октября...
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:55

Re: Sense Bank

  finfen написав:Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй?

Зараховується кешбек на рахунок картки "Кешбек "Зроблено в Україні" — один раз в місяць після 20 числа наступного місяця.
Тобто кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок картки після 20 жовтня🙌🏻
Не хвилюйтесь🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:51

Re: Sense Bank

Тоді, будь ласка, поясніть мені що значить рядок "Накопичено 0 грн" і рядок "Виплачено 0 грн." в розділі "Національний кешбек" в Дії?
Ось посилання https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0%BD%D1%96 , де кажуть: "Нараховується кешбек щодня на наступний день, після покупки. Відслідковувати суму накопиченого кешбеку, а також транзакції за які він нарахований, ви можете в особистому кабінеті в Дії."
І ще цікаво: в АТБ на сайті є товари з позначкою Кешбек, але вони вартують менше 20 грн. Але ж за умовами Нац.кешбеку треба, щоб товар коштував не менше 20 грн. для виплати кешбеку. Як це розуміти?
Дякую.
Востаннє редагувалось finfen в Сер 18 вер, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:01

  finfen написав:Тоді, будь ласка, поясніть мені що значить рядок "Накопичено 0 грн" і рядок "Виплачено 0 грн." в розділі "Національний кешбек" в Дії?
І ще цікаво: в АТБ на сайті є товари з позначкою Кешбек, але вони вартують менше 20 грн. Але ж за умовами Нац.кешбеку треба, щоб товар коштував не менше 20 грн. для виплати кешбеку. Як це розуміти?
Дякую.


Ви праві, так само праві, як і пані Оля 😊
Дійсно, нарахування бонусів відбувається на наступний день після здійснення покупки, а саме зарахування загальної суми накопиченого кешбеку на картку "Зроблено в Україні" відбувається після 20 числа наступного місяця.
Стосовно вашого першого питання, то особисто у мене поки що сума накопиченого кешбеку в Дія 0 грн 😔
Але зі старту програми мали комунікації від Дія, що є певні затримки з відображенням, тому проблема скоріш за все в цьому.

Щодо маркування певних товарів, то маю інформацію, що певні продавці поспішили надрукувати цінники з позначками до остаточного затвердження умов програми, тому може виникати така ситуація, але тут радив би уточнити саме в Дія, або ж переглядати перелік товарів, що бере участь в акції за посиланням:
https://madeinukraine.gov.ua/perelik-tovariv

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:09

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Дійсно, нарахування бонусів відбувається на наступний день після здійснення покупки

Тобто в Дії має таки відображатися кількість накопичених кешбек-грошей в рядку Накопичено на наступний після покупки день?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:12

  finfen написав:
  Sense Bank написав:Дійсно, нарахування бонусів відбувається на наступний день після здійснення покупки

Тобто в Дії має таки відображатися кількість накопичених кешбек-грошей в рядку Накопичено на наступний після покупки день?

Так, правильно. Але через затримки з боку Дія накопичений кешбек відображається із запізненням.
Якщо ж пройшло вже достатньо часу, то раджу уточнити у підтримці Дія щодо конкретного товару і чи бере він участь в програмі "Національний кешбек".

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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