tester7336 написав:магазин электрики. щитові, автомати, кабелі, розетки та інше. так може мені насиплють горіхів як першовідкривачу МСС ?
Скажу відверто, нічого не можу обіцяти, але щодо вашого прикладу завітаю до вас у приватні повідомлення. Щоб більше уточнити стосовно магазину, після чого обговорю щодо цього МСС з колегами. І там вже повернусь до вас 😉
Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй? Дякую.
finfen написав:Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй? Дякую.
Так вроде писали, что начисление проводится в следующем месяце. Ждём октября...
finfen написав:Прошу відповісти кому з володарів карточки "Кешбек"Зроблено в Україні" від Сенсбанку вже вдалось накопичити кешбек і його видно в Дії? Я зробив кілька покупок, що мають бути зараховані для накопичення кешбеку, але в Дії пишуть 0 грн. Не розумію, чого так? Чи багато людей в ситуації аналогічній моїй?
Зараховується кешбек на рахунок картки "Кешбек "Зроблено в Україні" — один раз в місяць після 20 числа наступного місяця. Тобто кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок картки після 20 жовтня🙌🏻 Не хвилюйтесь🤗 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Тоді, будь ласка, поясніть мені що значить рядок "Накопичено 0 грн" і рядок "Виплачено 0 грн." в розділі "Національний кешбек" в Дії? Ось посилання https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0%BD%D1%96 , де кажуть: "Нараховується кешбек щодня на наступний день, після покупки. Відслідковувати суму накопиченого кешбеку, а також транзакції за які він нарахований, ви можете в особистому кабінеті в Дії." І ще цікаво: в АТБ на сайті є товари з позначкою Кешбек, але вони вартують менше 20 грн. Але ж за умовами Нац.кешбеку треба, щоб товар коштував не менше 20 грн. для виплати кешбеку. Як це розуміти? Дякую.
Востаннє редагувалось finfen в Сер 18 вер, 2024 16:02, всього редагувалось 1 раз.
finfen написав:Тоді, будь ласка, поясніть мені що значить рядок "Накопичено 0 грн" і рядок "Виплачено 0 грн." в розділі "Національний кешбек" в Дії? І ще цікаво: в АТБ на сайті є товари з позначкою Кешбек, але вони вартують менше 20 грн. Але ж за умовами Нац.кешбеку треба, щоб товар коштував не менше 20 грн. для виплати кешбеку. Як це розуміти? Дякую.
Ви праві, так само праві, як і пані Оля 😊 Дійсно, нарахування бонусів відбувається на наступний день після здійснення покупки, а саме зарахування загальної суми накопиченого кешбеку на картку "Зроблено в Україні" відбувається після 20 числа наступного місяця. Стосовно вашого першого питання, то особисто у мене поки що сума накопиченого кешбеку в Дія 0 грн 😔 Але зі старту програми мали комунікації від Дія, що є певні затримки з відображенням, тому проблема скоріш за все в цьому.
Щодо маркування певних товарів, то маю інформацію, що певні продавці поспішили надрукувати цінники з позначками до остаточного затвердження умов програми, тому може виникати така ситуація, але тут радив би уточнити саме в Дія, або ж переглядати перелік товарів, що бере участь в акції за посиланням: https://madeinukraine.gov.ua/perelik-tovariv
Sense Bank написав:Дійсно, нарахування бонусів відбувається на наступний день після здійснення покупки
Тобто в Дії має таки відображатися кількість накопичених кешбек-грошей в рядку Накопичено на наступний після покупки день?
Так, правильно. Але через затримки з боку Дія накопичений кешбек відображається із запізненням. Якщо ж пройшло вже достатньо часу, то раджу уточнити у підтримці Дія щодо конкретного товару і чи бере він участь в програмі "Національний кешбек".