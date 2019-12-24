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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2024 20:29
Sense Bank написав:
Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊
Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...
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WallNutPen
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Додано: Сер 18 вер, 2024 20:35
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊
Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...
Особисто у мене наразі не відображається, оскільки покупки товарів українського виробництва не виконував, картка "Зроблено в Україні" у мене саме від Sense Bank 💙
Щодо відображення кешбеку, то залюбки поділюсь скриншотами із вами, якщо існує така потреба 😊
Але додатково поспілкуюсь із підтримкою Дія стосовно відображення, і відпишусь вам щодо результату нашої розмови 😉
З повагою, Володимир 💎
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