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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1268126912701271

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:29

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊

Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...
WallNutPen
 
Повідомлень: 1231
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Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:35

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊

Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...


Особисто у мене наразі не відображається, оскільки покупки товарів українського виробництва не виконував, картка "Зроблено в Україні" у мене саме від Sense Bank 💙
Щодо відображення кешбеку, то залюбки поділюсь скриншотами із вами, якщо існує така потреба 😊
Але додатково поспілкуюсь із підтримкою Дія стосовно відображення, і відпишусь вам щодо результату нашої розмови 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 08:15

Підкажіть, як підключити картку "АТБ" від Сенсу до програми "Кешбек. Зроблено в Україні"? Відкривати саму картку для виплат кешбеку мені не потрібно, така картка відкрита вже в іншому банку. Хочу лише підключити цю картку, щоб з покупок цією карткою нараховувався національний кешбек.
Дякую за відповідь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 08:23

Искатель Перейдіть в "Профіль" і там одразу буде "Підключення до послуги "Кешбек "Зроблено в Україні" ". Там можна буде обрати картки, що будуть підключені до цієї програми 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12788
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
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