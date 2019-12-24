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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:29

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊

Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:35

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊

Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...


Особисто у мене наразі не відображається, оскільки покупки товарів українського виробництва не виконував, картка "Зроблено в Україні" у мене саме від Sense Bank 💙
Щодо відображення кешбеку, то залюбки поділюсь скриншотами із вами, якщо існує така потреба 😊
Але додатково поспілкуюсь із підтримкою Дія стосовно відображення, і відпишусь вам щодо результату нашої розмови 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 08:15

Підкажіть, як підключити картку "АТБ" від Сенсу до програми "Кешбек. Зроблено в Україні"? Відкривати саму картку для виплат кешбеку мені не потрібно, така картка відкрита вже в іншому банку. Хочу лише підключити цю картку, щоб з покупок цією карткою нараховувався національний кешбек.
Дякую за відповідь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 08:23

Искатель Перейдіть в "Профіль" і там одразу буде "Підключення до послуги "Кешбек "Зроблено в Україні" ". Там можна буде обрати картки, що будуть підключені до цієї програми 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:38

  Sense Bank написав:Искатель Перейдіть в "Профіль" і там одразу буде "Підключення до послуги "Кешбек "Зроблено в Україні" ". Там можна буде обрати картки, що будуть підключені до цієї програми 👌

*Андрій

Чи правильно я зрозумів: без відкриття картки "Зроблено в Україні" просто підключити діючі картки до програми не можна, так? Тобто у будь-якому випадку, навіть якщо не плануєш на неї виводити, треба відкрити картку "Зроблено в Україні"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:04

  Искатель написав:
  Sense Bank написав:Искатель Перейдіть в "Профіль" і там одразу буде "Підключення до послуги "Кешбек "Зроблено в Україні" ". Там можна буде обрати картки, що будуть підключені до цієї програми 👌

*Андрій

Чи правильно я зрозумів: без відкриття картки "Зроблено в Україні" просто підключити діючі картки до програми не можна, так? Тобто у будь-якому випадку, навіть якщо не плануєш на неї виводити, треба відкрити картку "Зроблено в Україні"?

Без открытия ЗвУ подключить действующие карты можна. Вам же написали в профиле карты подключаете конкретные карты для участия в программе (по сути даете банку право открыть доступ к операциям по конкретной карте - вернее счету) и все. Открывать ЗвУ если не планируете в Сене получать выплату кэшбека на нее - НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:29

  WallNutPen написав:Без открытия ЗвУ подключить действующие карты можна. Вам же написали в профиле карты подключаете конкретные карты для участия в программе (по сути даете банку право открыть доступ к операциям по конкретной карте - вернее счету) и все. Открывать ЗвУ если не планируете в Сене получать выплату кэшбека на нее - НЕОБЯЗАТЕЛЬНО


ОК, я задавал вопрос конкретно о подключении дополнительной(!) карты "АТБ". Мне предлагает подключить к программе исключительно основную карту-кредитку. Означает ли это, что подключив ее, автоматом подключается и дополнительная карта "АТБ", которая подвязана к тому же карточному счету?
В Сенс это две разных карты. В Гугл-кошельке тоже это две разных карты. Еще раз: вопрос о дополнительной карте, с основной все понятно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:36

Искатель Додаткову підключати не треба, вона підключаеється автоматично. Оскільки рахунок за основною додано, то і додаткова буде працювати з Національним кешбеком.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:44

  finfen написав:І ще цікаво: в АТБ на сайті є товари з позначкою Кешбек, але вони вартують менше 20 грн. Але ж за умовами Нац.кешбеку треба, щоб товар коштував не менше 20 грн. для виплати кешбеку. Як це розуміти?
Дякую.

Насправді, загальна сума в чеку укр товарів, мабуть, має бути більше 20грн. У мене увійшов до заліку товар 16,9грн, де сума укр  товарів була 70+ грн. Приватівська картка. По Сенсу - також жодного нарахування 😕
svmasha30
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