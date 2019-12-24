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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2024 20:29
Sense Bank написав:
Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊
Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...
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Додано: Сер 18 вер, 2024 20:35
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
Перевіряв наявний кешбек у декількох колег, при оплаті з карток нашого банку вже є нарахування, у Дія все відображається коректно 😊
Владимир лично у вас отображается? Или вы работая в банке не используете карту банка для данного кэшбека? По себе могу сказать, что платил в начале сентября картой вашего банка (до сих пор ничего) и кроме как вашего сообщения о якобы наличии кэшбека у коллег на других ресурсов пока фактов отображения кэшбека по оплатам картам сенса не встречал. ИМХО проблема не столько на стороне дии сколько на цепочке взаимодействия "дия-сенс", поскольку по картам других банков кэшбеки худо бедно стали отображаться...
Особисто у мене наразі не відображається, оскільки покупки товарів українського виробництва не виконував, картка "Зроблено в Україні" у мене саме від Sense Bank 💙
Щодо відображення кешбеку, то залюбки поділюсь скриншотами із вами, якщо існує така потреба 😊
Але додатково поспілкуюсь із підтримкою Дія стосовно відображення, і відпишусь вам щодо результату нашої розмови 😉
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Чет 19 вер, 2024 08:15
Підкажіть, як підключити картку "АТБ" від Сенсу до програми "Кешбек. Зроблено в Україні"? Відкривати саму картку для виплат кешбеку мені не потрібно, така картка відкрита вже в іншому банку. Хочу лише підключити цю картку, щоб з покупок цією карткою нараховувався національний кешбек.
Дякую за відповідь.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 08:23
Искатель Перейдіть в "Профіль" і там одразу буде "Підключення до послуги "Кешбек "Зроблено в Україні" ". Там можна буде обрати картки, що будуть підключені до цієї програми 👌
*Андрій
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Додано: Чет 19 вер, 2024 09:38
Sense Bank написав:Искатель
Перейдіть в "Профіль" і там одразу буде "Підключення до послуги "Кешбек "Зроблено в Україні" ". Там можна буде обрати картки, що будуть підключені до цієї програми 👌
*Андрій
Чи правильно я зрозумів: без відкриття картки "Зроблено в Україні" просто підключити діючі картки до програми не можна, так? Тобто у будь-якому випадку, навіть якщо не плануєш на неї виводити, треба відкрити картку "Зроблено в Україні"?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:04
Искатель написав: Sense Bank написав:Искатель
Перейдіть в "Профіль" і там одразу буде "Підключення до послуги "Кешбек "Зроблено в Україні" ". Там можна буде обрати картки, що будуть підключені до цієї програми 👌
*Андрій
Чи правильно я зрозумів: без відкриття картки "Зроблено в Україні" просто підключити діючі картки до програми не можна, так? Тобто у будь-якому випадку, навіть якщо не плануєш на неї виводити, треба відкрити картку "Зроблено в Україні"?
Без открытия ЗвУ подключить действующие карты можна. Вам же написали в профиле карты подключаете конкретные карты для участия в программе (по сути даете банку право открыть доступ к операциям по конкретной карте - вернее счету) и все. Открывать ЗвУ если не планируете в Сене получать выплату кэшбека на нее - НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
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WallNutPen
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:29
WallNutPen написав:
Без открытия ЗвУ подключить действующие карты можна. Вам же написали в профиле карты подключаете конкретные карты для участия в программе (по сути даете банку право открыть доступ к операциям по конкретной карте - вернее счету) и все. Открывать ЗвУ если не планируете в Сене получать выплату кэшбека на нее - НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
ОК, я задавал вопрос конкретно о подключении дополнительной(!) карты "АТБ". Мне предлагает подключить к программе исключительно основную карту-кредитку. Означает ли это, что подключив ее, автоматом подключается и дополнительная карта "АТБ", которая подвязана к тому же карточному счету?
В Сенс это две разных карты. В Гугл-кошельке тоже это две разных карты. Еще раз: вопрос о дополнительной карте, с основной все понятно.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:36
Искатель Додаткову підключати не треба, вона підключаеється автоматично. Оскільки рахунок за основною додано, то і додаткова буде працювати з Національним кешбеком.
*Андрій
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:44
finfen написав:
І ще цікаво: в АТБ на сайті є товари з позначкою Кешбек, але вони вартують менше 20 грн. Але ж за умовами Нац.кешбеку треба, щоб товар коштував не менше 20 грн. для виплати кешбеку. Як це розуміти?
Дякую.
Насправді, загальна сума в чеку укр товарів, мабуть, має бути більше 20грн. У мене увійшов до заліку товар 16,9грн, де сума укр товарів була 70+ грн. Приватівська картка. По Сенсу - також жодного нарахування 😕
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