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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 22:11
svmasha30 написав:
Насправді, загальна сума в чеку укр товарів, мабуть, має бути більше 20грн. У мене увійшов до заліку товар 16,9грн, де сума укр товарів була 70+ грн. Приватівська картка. По Сенсу - також жодного нарахування 😕
Якщо треба загальна сума чеку, тоді зрозуміло. А у Вас у чеку ще були і неукраїнські товари, чи тільки українські? Це, щоб зрозуміти, чи нарахують на загальну суму укр. товарів кешбек, якщо в чеку ще будуть неукраїнські товари?[/quote]
В усіх чеках нарахування лише на частину товарів. Ту, що відповідає умовам "нац кешбека".
Я і не думала, що може бути інакше.
Купуйте все вкупі, а система розберться.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:34
Питання представнику по Хамелеону. Безкінечний пільговий період ще живий?
Умовно у мене є 26к ліміту. Роблю торгову операцію на всю суму.
Тепер можу щомісяця просто платити 5% від суми боргу +100₴ і все?
1-й місяць: 1300₴ + 100₴
2-й: 1235₴ + 100₴
...
і так далі допоки є борг? Більше ніяких прихованих платежів чи обмежень?
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andresBeck
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:02
andresBeck написав:
Питання представнику по Хамелеону. Безкінечний пільговий період ще живий?
Умовно у мене є 26к ліміту. Роблю торгову операцію на всю суму.
Тепер можу щомісяця просто платити 5% від суми боргу +100₴ і все?
1-й місяць: 1300₴ + 100₴
2-й: 1235₴ + 100₴
...
і так далі допоки є борг? Більше ніяких прихованих платежів чи обмежень?
Вітаю! Так, по картці продовжує діяти безкінечний пільговий період - 0.01% річних.
Якщо у розрахункову дату сума заборгованості буде 20 грн і більше, то буде списана комісія - 100 грн.
А так, все вірно, вам лише потрібно раз на місяць повертати мінімум 5% від суми. Ну і сплачувати РКО в 100 грн.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 09:53
А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:15
Solar_simfi написав:
А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:39
Solar_simfi написав:
А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.
Доброго ранку
Придбати конверт з неіменною пластиковою карткою "АТБ" можна на касі у визначеному переліку чорних магазинів у м. Київ:
пр-т. Червоної Калини, 60/10
вул. Вітовта Князя, будинок 1
пр-т. Берестейський, 112 прим.№2,6,10,27,28,33
вул. Шаповала Генерала, 10
вул. Івана Дзюби, 17
пр-т. Науки, 68
пр-т. Корольова Академіка, 3
вул. Василя Доманицького , 2
вул. Бориспільська, 9, прим. 1, 2
вул. Святошинська, 4
вул. Соломії Крушельницької, 6
вул. Івана Дзюби, 14б
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:44
Sense Bank, Дякую. Занотуйте, що за адресою Святошинська, 4 точно немає, був там двічі, востаннє в четвер. Живу в Святошинському р-ні ) Спробую на Берестейському, 112, там не був.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:46
Solar_simfi написав:
Занотуйте, що Святошинська, 4 точно нема
Дуже дякую за цю інформацію. Буду уточнювати по цій адресі, чому немає. І з відповідю повернусь до вас 🙌
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:57
Sense Bank
а в Одессе в каких магазинах можно вашу карту найти ?
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S i m
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:59
S i m написав:
а в Одессе в каких магазинах можно вашу карту найти ?
Доброго ранку
За наступними адресами можете відшукати:
вул. Палія Семена, 103б прим.3
вул. Палія Семена, 113д
вул. Корольова Академіка, 33
вул. Ільфа і Петрова, 10
вул. Корольова Академіка, 15
вул. Стуса Василя, 1 в/1
вул. Миколаївська дорога, 307а
Фонтанська дорога, 18
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