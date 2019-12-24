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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 22:11

  svmasha30 написав:Насправді, загальна сума в чеку укр товарів, мабуть, має бути більше 20грн. У мене увійшов до заліку товар 16,9грн, де сума укр  товарів була 70+ грн. Приватівська картка. По Сенсу - також жодного нарахування 😕

Якщо треба загальна сума чеку, тоді зрозуміло. А у Вас у чеку ще були і неукраїнські товари, чи тільки українські? Це, щоб зрозуміти, чи нарахують на загальну суму укр. товарів кешбек, якщо в чеку ще будуть неукраїнські товари?[/quote]

В усіх чеках нарахування лише на частину товарів. Ту, що відповідає умовам "нац кешбека".
Я і не думала, що може бути інакше.
Купуйте все вкупі, а система розберться.
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:34

Re: Sense Bank

Питання представнику по Хамелеону. Безкінечний пільговий період ще живий?

Умовно у мене є 26к ліміту. Роблю торгову операцію на всю суму.
Тепер можу щомісяця просто платити 5% від суми боргу +100₴ і все?
1-й місяць: 1300₴ + 100₴
2-й: 1235₴ + 100₴
...
і так далі допоки є борг? Більше ніяких прихованих платежів чи обмежень?
andresBeck
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:02

  andresBeck написав:Питання представнику по Хамелеону. Безкінечний пільговий період ще живий?

Умовно у мене є 26к ліміту. Роблю торгову операцію на всю суму.
Тепер можу щомісяця просто платити 5% від суми боргу +100₴ і все?
1-й місяць: 1300₴ + 100₴
2-й: 1235₴ + 100₴
...
і так далі допоки є борг? Більше ніяких прихованих платежів чи обмежень?

Вітаю! Так, по картці продовжує діяти безкінечний пільговий період - 0.01% річних.
Якщо у розрахункову дату сума заборгованості буде 20 грн і більше, то буде списана комісія - 100 грн.
А так, все вірно, вам лише потрібно раз на місяць повертати мінімум 5% від суми. Ну і сплачувати РКО в 100 грн.

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:53

А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:15

  Solar_simfi написав:А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.

Нема
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:39

Re: Sense Bank

  Solar_simfi написав:А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.

Доброго ранку :)
Придбати конверт з неіменною пластиковою карткою "АТБ" можна на касі у визначеному переліку чорних магазинів у м. Київ:
    пр-т. Червоної Калини, 60/10
    вул. Вітовта Князя, будинок 1
    пр-т. Берестейський, 112 прим.№2,6,10,27,28,33
    вул. Шаповала Генерала, 10
    вул. Івана Дзюби, 17
    пр-т. Науки, 68
    пр-т. Корольова Академіка, 3
    вул. Василя Доманицького , 2
    вул. Бориспільська, 9, прим. 1, 2
    вул. Святошинська, 4
    вул. Соломії Крушельницької, 6
    вул. Івана Дзюби, 14б

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:44

Sense Bank, Дякую. Занотуйте, що за адресою Святошинська, 4 точно немає, був там двічі, востаннє в четвер. Живу в Святошинському р-ні ) Спробую на Берестейському, 112, там не був.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:46

Re: Sense Bank

  Solar_simfi написав:Занотуйте, що Святошинська, 4 точно нема

Дуже дякую за цю інформацію. Буду уточнювати по цій адресі, чому немає. І з відповідю повернусь до вас 🙌

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:57

Sense Bank

а в Одессе в каких магазинах можно вашу карту найти ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:59

Re: Sense Bank

  S i m написав:а в Одессе в каких магазинах можно вашу карту найти ?

Доброго ранку :)
За наступними адресами можете відшукати:
    вул. Палія Семена, 103б прим.3
    вул. Палія Семена, 113д
    вул. Корольова Академіка, 33
    вул. Ільфа і Петрова, 10
    вул. Корольова Академіка, 15
    вул. Стуса Василя, 1 в/1
    вул. Миколаївська дорога, 307а
    Фонтанська дорога, 18

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