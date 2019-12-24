Solar_simfi написав:А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.
Доброго ранку Придбати конверт з неіменною пластиковою карткою "АТБ" можна на касі у визначеному переліку чорних магазинів у м. Київ:
пр-т. Червоної Калини, 60/10 вул. Вітовта Князя, будинок 1 пр-т. Берестейський, 112 прим.№2,6,10,27,28,33 вул. Шаповала Генерала, 10 вул. Івана Дзюби, 17 пр-т. Науки, 68 пр-т. Корольова Академіка, 3 вул. Василя Доманицького , 2 вул. Бориспільська, 9, прим. 1, 2 вул. Святошинська, 4 вул. Соломії Крушельницької, 6 вул. Івана Дзюби, 14б