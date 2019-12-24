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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:05

Зображення
Всім привіт 🙋‍♂️
Ми знову повернулись до вас з тех. роботами, які пройдуть 22.09.24 з 3:00 до 6:00 🕕

На час робіт, не працюватимуть:
• Погашення/поповнення в терміналах
• Р2Р перекази
• Sense Bank (web)
• Sense SuperApp
• Операції з облігаціями
• Смс на номер 3344

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12796
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:04

  Sense Bank написав:
  Solar_simfi написав:А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.

Доброго ранку :)
Придбати конверт з неіменною пластиковою карткою "АТБ" можна на касі у визначеному переліку чорних магазинів у м. Київ:
    пр-т. Червоної Калини, 60/10
    вул. Вітовта Князя, будинок 1
    пр-т. Берестейський, 112 прим.№2,6,10,27,28,33
    вул. Шаповала Генерала, 10
    вул. Івана Дзюби, 17
    пр-т. Науки, 68
    пр-т. Корольова Академіка, 3
    вул. Василя Доманицького , 2
    вул. Бориспільська, 9, прим. 1, 2
    вул. Святошинська, 4
    вул. Соломії Крушельницької, 6
    вул. Івана Дзюби, 14б

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

На Бориспільський 9 нема
ramaz
 
Повідомлень: 661
З нами з: 12.07.17
Подякував: 124 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:10

Re: Sense Bank

  ramaz написав:На Бориспільський 9 нема

Дякую, що уточнили! І по цій адресі беру на уточнення 🙌

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12796
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:43

Sense Bank, Берестейській, 112, також немає в наявності.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:48

Re: Sense Bank

  Solar_simfi написав:Sense Bank, Берестейській, 112, також немає в наявності.

Дякую що написали, буду уточнювати. І повернусь до вас з відповідю.
Вибачаюся, що через такий квест, але зіштовхнулися з цим.
Обіцяю повернутись із зворотнім зв'язком 🙌 Але гадаю, що могли ще не підготуватися ці АТБ, тобто ще не доставлені були картки 🤔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12796
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
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