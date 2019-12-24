Solar_simfi написав:А хтось бачив в Києві в АТБ в продажу картки Сєні? Рандомно заходив 3 чи 4 рази в різні магазини протягом тижня, в усіх в наявності лише Моня, Ашка та Райф.
Доброго ранку Придбати конверт з неіменною пластиковою карткою "АТБ" можна на касі у визначеному переліку чорних магазинів у м. Київ:
пр-т. Червоної Калини, 60/10 вул. Вітовта Князя, будинок 1 пр-т. Берестейський, 112 прим.№2,6,10,27,28,33 вул. Шаповала Генерала, 10 вул. Івана Дзюби, 17 пр-т. Науки, 68 пр-т. Корольова Академіка, 3 вул. Василя Доманицького , 2 вул. Бориспільська, 9, прим. 1, 2 вул. Святошинська, 4 вул. Соломії Крушельницької, 6 вул. Івана Дзюби, 14б
Solar_simfi написав:Sense Bank, Берестейській, 112, також немає в наявності.
Дякую що написали, буду уточнювати. І повернусь до вас з відповідю. Вибачаюся, що через такий квест, але зіштовхнулися з цим. Обіцяю повернутись із зворотнім зв'язком 🙌 Але гадаю, що могли ще не підготуватися ці АТБ, тобто ще не доставлені були картки 🤔
S i m написав:а в Одессе в каких магазинах можно вашу карту найти ?
Доброго ранку За наступними адресами можете відшукати: ... Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А по Харкову де шукати?
У місті Харків можна купити пластикові картки за такими адресами: вул. Загородня, 68 бул. Гончарівський, 7 пр-т. Гагаріна, 164 пр-т. Перемоги, 61 в пр-т. Петра Григоренка, 4 б майдан Захисників України, 7/8 вул. Гіршмана, 16 пр-т. Героїв Харкова, 272 д вул. Шарикова, 44 а вул. Героїв Праці, 6 пр-т. Героїв Харкова, буд. 268-А
а Запорожье? А может есть ресурс где это можно посмотреть самому? Если сама карта - допка к Белой - акция сработает?
І по місту Запоріжжя підкажу 😉
Наступні адреси магазинів: вул. Північнокільцева, 12 вул. Чарівна, 145 б вул. Василя Сергієнка, 50 а бул. Будівельників, 4 вул. Василя Сергієнка, 25 б вул. Автозаводська, 11 вул. Спартака Маковського, 3 вул. Водограйна, 14 а пр-т. Соборний, 1 г вул. Сталеварів, 27, прим. 1, 2 вул. Деповська, 126 вул. Глісерна, 6 пр-т. Ювілейний, 16 а, прим. 1 вул. Іванова, 2 б, прим. 1 вул. Щаслива, 4 б
У вільному доступі наразі немає переліку магазинів, у яких доступно придбати пластик АТБ, тому в цьому поки ми допомагатимемо. Так, якщо це допка, то все одно акція працюватиме, головне, аби вона була суто віртуальною, без активного пластику.
finfen написав:Будь ласка, поспілкуйтесь з підтримкою Дії, як представник банку і повідомте результат. Бо, бачите, що не в однієї людини проблема.
Отже, поспілкувався із підтримкою "Дія", поки писав, то вже конкретно по мені кешбек за 18 вересня нарахувався, але проблема в тому, що цей же товар на таку ж суму, цієї ж карткою я купував і 12 і 13 вересня, за них нарахування ще не було. Підтримка ж "Дія" запевняє, що "У зв'язку із налаштуванням роботи системи деякі нарахування кешбеку відображаються із затримкою. Варто зачекати, згодом історія нарахувань буде відображатися для вас", перепитав чи може кешбек відображатись спочатку за 18 вересня, а потім за 12 число — то отримав схвальну відповідь, тому наразі запасаюсь терпінням та очікую на всі нарахування. Щодо термінів виправлення та подолання цих затримок не зорієнтували, на жаль.
Також уточнив наступні дії, якщо кешбеку все ж таки не буде й відповідь наступна: "Якщо ви впевнені, що всі умови виконано, зверніться, будь ласка, в АТ Зроблено в Україні. Дані щодо зарахування коштів радимо уточнити за електронною адресою Міністерства економіки — zapyt@me.gov.ua." Знову ж таки, зайвий раз впевнився, що зі сторони банку немає проблем, а виключно затримка в опрацюванні всіх покупок на стороні "Дія" і треба чекати й чекати 😉