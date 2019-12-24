Проспонсировал Сенс, ошибочно переведя кредитные с хамелеона на другую карту.
Чтобы не получить начисление процентов по этой операции нужно всю задолженность гасить, или только сумму операции?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:01
Re: Sense Bank
Проспонсировал Сенс, ошибочно переведя кредитные с хамелеона на другую карту.
Чтобы не получить начисление процентов по этой операции нужно всю задолженность гасить, или только сумму операции?
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:58
Re: Sense Bank
вопрос к тем кто уже юзает програму укр кэшбэк
умеет ли система (не алкина а когда государство начисляет) начислять кэшбэк если пользуешся картами разных банков?
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:59
|