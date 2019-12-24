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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:01
Проспонсировал Сенс, ошибочно переведя кредитные с хамелеона на другую карту.
Чтобы не получить начисление процентов по этой операции нужно всю задолженность гасить, или только сумму операции?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 09:58
вопрос к тем кто уже юзает програму укр кэшбэк
умеет ли система (не алкина а когда государство начисляет) начислять кэшбэк если пользуешся картами разных банков?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 09:59
tester7336 написав:
вопрос к тем кто уже юзает програму укр кэшбэк
умеет ли система (не алкина а когда государство начисляет) начислять кэшбэк если пользуешся картами разных банков?
конечно. У меня еще нет начислений по сениным картам, но по приватовской и сибасовской есть
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:19
Sense Bank написав: vollena71 написав:
А по Харкову де шукати?
У місті Харків можна купити пластикові картки за такими адресами:
вул. Загородня, 68
бул. Гончарівський, 7
пр-т. Гагаріна, 164
пр-т. Перемоги, 61 в
пр-т. Петра Григоренка, 4 б
майдан Захисників України, 7/8
вул. Гіршмана, 16
пр-т. Героїв Харкова, 272 д
вул. Шарикова, 44 а
вул. Героїв Праці, 6
пр-т. Героїв Харкова, буд. 268-А
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
В Харкові на пр-т. Петра Григоренка, 4 б картки відсутні
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:53
Sense Bank написав: S i m написав:
а в Одессе в каких магазинах можно вашу карту найти ?
Доброго ранку
За наступними адресами можете відшукати:
вул. Палія Семена, 103б прим.3
вул. Палія Семена, 113д
вул. Корольова Академіка, 33
вул. Ільфа і Петрова, 10
вул. Корольова Академіка, 15
вул. Стуса Василя, 1 в/1
вул. Миколаївська дорога, 307а
Фонтанська дорога, 18
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
сайт АТБ вообще не в курсе о наличии карты в этих магазинах...
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Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39
а вообще забавно канеш выходит.
если бы государство выдало закон про передачу данных ей - все бы вопили про тайну финансовых операций. а за 10% уже готовы все выложить на блюдечке)
ЗЫ
я же правильно понимаю что будут передаваться абсолютно все движения по карте государству а оно уже будет решать за что давать кэшбэк?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 12:40
tester7336 написав:
я же правильно понимаю что будут передаваться абсолютно все движения по карте государству а оно уже будет решать за что давать кэшбэк?
Вы понимаете не правильно
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WallNutPen
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Додано: Пон 23 вер, 2024 13:04
WallNutPen написав: tester7336 написав:
я же правильно понимаю что будут передаваться абсолютно все движения по карте государству а оно уже будет решать за что давать кэшбэк?
Вы понимаете не правильно
краткость залог успеха. а пояснить?
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