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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:01

Re: Sense Bank

Проспонсировал Сенс, ошибочно переведя кредитные с хамелеона на другую карту.
Чтобы не получить начисление процентов по этой операции нужно всю задолженность гасить, или только сумму операции?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:58

Re: Sense Bank

вопрос к тем кто уже юзает програму укр кэшбэк
умеет ли система (не алкина а когда государство начисляет) начислять кэшбэк если пользуешся картами разных банков?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:59

  tester7336 написав:вопрос к тем кто уже юзает програму укр кэшбэк
умеет ли система (не алкина а когда государство начисляет) начислять кэшбэк если пользуешся картами разных банков?

конечно. У меня еще нет начислений по сениным картам, но по приватовской и сибасовской есть
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:19

  Sense Bank написав:
  vollena71 написав:А по Харкову де шукати?


У місті Харків можна купити пластикові картки за такими адресами:
вул. Загородня, 68
бул. Гончарівський, 7
пр-т. Гагаріна, 164
пр-т. Перемоги, 61 в
пр-т. Петра Григоренка, 4 б
майдан Захисників України, 7/8
вул. Гіршмана, 16
пр-т. Героїв Харкова, 272 д
вул. Шарикова, 44 а
вул. Героїв Праці, 6
пр-т. Героїв Харкова, буд. 268-А

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

В Харкові на пр-т. Петра Григоренка, 4 б картки відсутні
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:53

  Sense Bank написав:
  S i m написав:а в Одессе в каких магазинах можно вашу карту найти ?

Доброго ранку :)
За наступними адресами можете відшукати:
    вул. Палія Семена, 103б прим.3
    вул. Палія Семена, 113д
    вул. Корольова Академіка, 33
    вул. Ільфа і Петрова, 10
    вул. Корольова Академіка, 15
    вул. Стуса Василя, 1 в/1
    вул. Миколаївська дорога, 307а
    Фонтанська дорога, 18

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


сайт АТБ вообще не в курсе о наличии карты в этих магазинах...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:39

Re: Sense Bank

а вообще забавно канеш выходит.
если бы государство выдало закон про передачу данных ей - все бы вопили про тайну финансовых операций. а за 10% уже готовы все выложить на блюдечке)

ЗЫ
я же правильно понимаю что будут передаваться абсолютно все движения по карте государству а оно уже будет решать за что давать кэшбэк?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:40

Re: Sense Bank

  tester7336 написав:я же правильно понимаю что будут передаваться абсолютно все движения по карте государству а оно уже будет решать за что давать кэшбэк?
Вы понимаете не правильно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:04

  WallNutPen написав:
  tester7336 написав:я же правильно понимаю что будут передаваться абсолютно все движения по карте государству а оно уже будет решать за что давать кэшбэк?
Вы понимаете не правильно


краткость залог успеха. а пояснить?
tester7336
 
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