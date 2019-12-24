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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2024 12:12
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Striker
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Додано: Вів 24 вер, 2024 14:25
Striker написав:
https://sensebank.ua/news/kreditnij-limit-za-kartkou-cameleon-zris-do-50-000-grn?utm_source=tg%40tabfinance&utm_campaign=news_24.09.2024
Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні.
и можна даже самому увеличить а не ждать раздачи от банка.
зачет Алюсик
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tester7336
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