|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2024 12:12
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3072
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3629 раз.
- Подякували: 5879 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Вів 24 вер, 2024 14:25
Striker написав:
https://sensebank.ua/news/kreditnij-limit-za-kartkou-cameleon-zris-do-50-000-grn?utm_source=tg%40tabfinance&utm_campaign=news_24.09.2024
Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні.
и можна даже самому увеличить а не ждать раздачи от банка.
зачет Алюсик
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 вер, 2024 18:34
Ничего... При первом же шухере алюсик урежет КЛ четко до текущей задолженности...
Не дякуйте
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 вер, 2024 19:04
maniachello написав:
Ничего... При первом же шухере алюсик урежет КЛ четко до текущей задолженности...
Не дякуйте
Що вам заважає тримати -50к перманентно?
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3072
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3629 раз.
- Подякували: 5879 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
Додано: Вів 24 вер, 2024 19:17
tester7336 написав: Striker написав:
https://sensebank.ua/news/kreditnij-limit-za-kartkou-cameleon-zris-do-50-000-grn?utm_source=tg%40tabfinance&utm_campaign=news_24.09.2024
Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні.
и можна даже самому увеличить а не ждать раздачи от банка.
зачет Алюсик
А як КЛ самому збільшити?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2502
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 вер, 2024 19:56
Water написав:
А як КЛ самому збільшити?
имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 вер, 2024 19:59
tester7336 написав: Water написав:
А як КЛ самому збільшити?
имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.
с другоой?
так эта тада по 100грн с каждой платить нуна за грейс. тю!
а как заполучить ОДНУ кредитку на 200К лимиту?!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5730
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 1108 раз.
-
- Профіль
-
2
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reef
, ВIВ
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1230
|269466
|
Нед 22 вер, 2024 05:14
klug
|
|14
|20192
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|