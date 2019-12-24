Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2024 12:12
Striker
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Додано: Вів 24 вер, 2024 14:25
Striker написав:
https://sensebank.ua/news/kreditnij-limit-za-kartkou-cameleon-zris-do-50-000-grn?utm_source=tg%40tabfinance&utm_campaign=news_24.09.2024
Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні.
и можна даже самому увеличить а не ждать раздачи от банка.
зачет Алюсик
tester7336
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Додано: Вів 24 вер, 2024 18:34
Ничего... При первом же шухере алюсик урежет КЛ четко до текущей задолженности...
Не дякуйте
maniachello
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:04
maniachello написав:
Ничего... При первом же шухере алюсик урежет КЛ четко до текущей задолженности...
Не дякуйте
Що вам заважає тримати -50к перманентно?
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3072
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:17
tester7336 написав: Striker написав:
https://sensebank.ua/news/kreditnij-limit-za-kartkou-cameleon-zris-do-50-000-grn?utm_source=tg%40tabfinance&utm_campaign=news_24.09.2024
Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні.
и можна даже самому увеличить а не ждать раздачи от банка.
зачет Алюсик
А як КЛ самому збільшити?
Water
Повідомлень: 2506
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:56
Water написав:
А як КЛ самому збільшити?
имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.
tester7336
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:59
tester7336 написав: Water написав:
А як КЛ самому збільшити?
имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.
с другоой?
так эта тада по 100грн с каждой платить нуна за грейс. тю!
а как заполучить ОДНУ кредитку на 200К лимиту?!
Amethyst
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:15
А якщо Хамон є, а сексу нема? Як його ото...?
Water
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:23
Water написав:
А якщо Хамон є, а сексу нема? Як його ото...?
Збільшення кредитного ліміту можливе у мобільному застосунку Sense SuperApp за наявності доступної суми, або ж шляхом перерозподілення ліміту між кредитними картками.
Інструкція за посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5092341522
Якщо немає можливості збільшити ліміт у застосунку, то варто очікувати на збільшення з ініціативи банку, така можливість відстежується регулярно, а процес запускається автоматично не рідше ніж один раз на три місяці. Якщо ви активно користуєтеся карткою, то у вас більше шансів для його підвищення. Коли по вашій картці буде заплановано збільшення ліміту, ви отримаєте повідомлення з розміром нового ліміту.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:23
Amethyst написав: tester7336 написав: Water написав:
А як КЛ самому збільшити?
имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.
с другоой?
так эта тада по 100грн с каждой платить нуна за грейс. тю!
а как заполучить ОДНУ кредитку на 200К лимиту?!
в смысле с каждой платить 100 грн?
у меня ред под парами ходил. если нет задолженности то и 100 грн нет.
вот с ред и перекинул лимит. и буду как и раньше только хамоном пользоваться.
только лимит теперь 50К.
tester7336
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