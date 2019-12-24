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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:12

https://sensebank.ua/news/kreditnij-lim ... 24.09.2024

Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 14:25

  Striker написав:https://sensebank.ua/news/kreditnij-limit-za-kartkou-cameleon-zris-do-50-000-grn?utm_source=tg%40tabfinance&utm_campaign=news_24.09.2024

Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні. :)


и можна даже самому увеличить а не ждать раздачи от банка.
зачет Алюсик
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:34

Ничего... При первом же шухере алюсик урежет КЛ четко до текущей задолженности...

Не дякуйте
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 19:04

  maniachello написав:Ничего... При первом же шухере алюсик урежет КЛ четко до текущей задолженности...

Не дякуйте

Що вам заважає тримати -50к перманентно?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 19:17

  tester7336 написав:
  Striker написав:https://sensebank.ua/news/kreditnij-limit-za-kartkou-cameleon-zris-do-50-000-grn?utm_source=tg%40tabfinance&utm_campaign=news_24.09.2024

Дякую, Алюсік, за 50к на Хам-оні. :)


и можна даже самому увеличить а не ждать раздачи от банка.
зачет Алюсик

А як КЛ самому збільшити?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 19:56

  Water написав:А як КЛ самому збільшити?


имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 19:59

  tester7336 написав:
  Water написав:А як КЛ самому збільшити?


имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.

с другоой?
так эта тада по 100грн с каждой платить нуна за грейс. тю!
а как заполучить ОДНУ кредитку на 200К лимиту?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:15

Re: Sense Bank

А якщо Хамон є, а сексу нема? Як його ото...?
Water
 
Повідомлень: 2506
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:23

  Water написав:А якщо Хамон є, а сексу нема? Як його ото...?

Збільшення кредитного ліміту можливе у мобільному застосунку Sense SuperApp за наявності доступної суми, або ж шляхом перерозподілення ліміту між кредитними картками.
Інструкція за посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5092341522

Якщо немає можливості збільшити ліміт у застосунку, то варто очікувати на збільшення з ініціативи банку, така можливість відстежується регулярно, а процес запускається автоматично не рідше ніж один раз на три місяці. Якщо ви активно користуєтеся карткою, то у вас більше шансів для його підвищення. Коли по вашій картці буде заплановано збільшення ліміту, ви отримаєте повідомлення з розміром нового ліміту.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:23

  Amethyst написав:
  tester7336 написав:
  Water написав:А як КЛ самому збільшити?


имелось ввиду перекинуть с другой кредитки. раньше алка запрещала на хамон перекидывать.

с другоой?
так эта тада по 100грн с каждой платить нуна за грейс. тю!
а как заполучить ОДНУ кредитку на 200К лимиту?!


в смысле с каждой платить 100 грн?
у меня ред под парами ходил. если нет задолженности то и 100 грн нет.
вот с ред и перекинул лимит. и буду как и раньше только хамоном пользоваться.
только лимит теперь 50К.
tester7336
 
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