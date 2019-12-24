Та всеодно чи активно я користуюсь, чи пасивно, не дає, перевірено.
Ось як перестала 24.02.2022 давать, так до сих пір.
А інші дають, ще й як.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2024 20:27
Додано: Вів 24 вер, 2024 23:20
Re: Sense Bank
Это что за фигня творится в Myalfa??
Почему я не могу сделать оплату на вот эти реквизиты?
Зачем мучиться в приложении, наклацывать там кучу информации, когда ее чудесно можно скопировать в web-версии?
Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28
Re: Sense Bank
А шаблоны до сих пор не переносятся между приложением и web - банкингом
Какой гений это придумал?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|