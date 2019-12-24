Та всеодно чи активно я користуюсь, чи пасивно, не дає, перевірено.
Ось як перестала 24.02.2022 давать, так до сих пір.
А інші дають, ще й як.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 20:27
Додано: Вів 24 вер, 2024 23:20
Re: Sense Bank
Это что за фигня творится в Myalfa??
Почему я не могу сделать оплату на вот эти реквизиты?
Зачем мучиться в приложении, наклацывать там кучу информации, когда ее чудесно можно скопировать в web-версии?
Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28
Re: Sense Bank
А шаблоны до сих пор не переносятся между приложением и web - банкингом
Какой гений это придумал?
Додано: Сер 25 вер, 2024 07:40
Шановні представники, то що там по наявності карток в магазинах АТБ? Бо відповіді з усіх великих міст якісь невтішні: тут нема, там нема.
Додано: Сер 25 вер, 2024 08:11
Додано: Сер 25 вер, 2024 08:21
Отримали відповідь від АТБ, що наразі ускладнена логістика, тому вони не в усі магазини завезли пластик, але він поступово з'являється у магазинах, тому варто набратись терпіння й очікувати 😔
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 25 вер, 2024 08:26
Щодо синхронізації шаблонів між мобільним застосунком Sense SuperApp та вебверсією My Sense Bank, то такої можливості не передбачено, оскільки Me Sense Bank наразі не розвивається і майже не підтримується, а загальний функціонал скорочується, тому що банк переходить на єдину платформу Sense SuperApp, через що й платіж на рахунок Держказначейства можливо виконати у мобільному застосунку, у вебверсії немає такого функціоналу.
Ваш друг, Володимир 💎
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