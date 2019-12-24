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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 20:27

  Sense Bank написав:Якщо ви активно користуєтеся карткою, то у вас більше шансів

Та всеодно чи активно я користуюсь, чи пасивно, не дає, перевірено.
Ось як перестала 24.02.2022 давать, так до сих пір.
А інші дають, ще й як.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:20

Re: Sense Bank

Это что за фигня творится в Myalfa??

Нажаль, відправка платежів на рахунки Державного казначейства - недоступна. Ви можете виконати платіж у мобільному додатку Sense SuperApp


Почему я не могу сделать оплату на вот эти реквизиты?
https://cnap.odessa.ua/about/pro-cnap/p ... v-m-odesa/

Зачем мучиться в приложении, наклацывать там кучу информации, когда ее чудесно можно скопировать в web-версии?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28

Re: Sense Bank

А шаблоны до сих пор не переносятся между приложением и web - банкингом
Какой гений это придумал?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 07:40

Шановні представники, то що там по наявності карток в магазинах АТБ? Бо відповіді з усіх великих міст якісь невтішні: тут нема, там нема.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:11

  Solar_simfi написав:Шановні представники, то що там по наявності карток в магазинах АТБ? Бо відповіді з усіх великих міст якісь невтішні: тут нема, там нема.


ви хочете купити від банку , і не відкриваючи у Застосунку :?: Які переваги від покупки картки в атб :?:
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:21

  Solar_simfi написав:Шановні представники, то що там по наявності карток в магазинах АТБ? Бо відповіді з усіх великих міст якісь невтішні: тут нема, там нема.

Отримали відповідь від АТБ, що наразі ускладнена логістика, тому вони не в усі магазини завезли пластик, але він поступово з'являється у магазинах, тому варто набратись терпіння й очікувати 😔

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:26

  Arien написав:А шаблоны до сих пор не переносятся между приложением и web - банкингом
Какой гений это придумал?


Щодо синхронізації шаблонів між мобільним застосунком Sense SuperApp та вебверсією My Sense Bank, то такої можливості не передбачено, оскільки Me Sense Bank наразі не розвивається і майже не підтримується, а загальний функціонал скорочується, тому що банк переходить на єдину платформу Sense SuperApp, через що й платіж на рахунок Держказначейства можливо виконати у мобільному застосунку, у вебверсії немає такого функціоналу.

Ваш друг, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12802
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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