Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2024 20:27
Sense Bank написав:
Якщо ви активно користуєтеся карткою, то у вас більше шансів
Та всеодно чи активно я користуюсь, чи пасивно, не дає, перевірено.
Ось як перестала 24.02.2022 давать, так до сих пір.
А інші дають, ще й як.
Water
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:20
Это что за фигня творится в Myalfa??
Нажаль, відправка платежів на рахунки Державного казначейства - недоступна. Ви можете виконати платіж у мобільному додатку Sense SuperApp
Почему я не могу сделать оплату на вот эти реквизиты?
https://cnap.odessa.ua/about/pro-cnap/p ... v-m-odesa/
Зачем мучиться в приложении, наклацывать там кучу информации, когда ее чудесно можно скопировать в web-версии?
Arien
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:28
А шаблоны до сих пор не переносятся между приложением и web - банкингом
Какой гений это придумал?
Arien
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Додано: Сер 25 вер, 2024 07:40
Шановні представники, то що там по наявності карток в магазинах АТБ? Бо відповіді з усіх великих міст якісь невтішні: тут нема, там нема.
Solar_simfi
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Додано: Сер 25 вер, 2024 08:11
Solar_simfi написав:
Шановні представники, то що там по наявності карток в магазинах АТБ? Бо відповіді з усіх великих міст якісь невтішні: тут нема, там нема.
ви хочете купити від банку , і не відкриваючи у Застосунку
Які переваги від покупки картки в атб
sens
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Додано: Сер 25 вер, 2024 08:21
Solar_simfi написав:
Шановні представники, то що там по наявності карток в магазинах АТБ? Бо відповіді з усіх великих міст якісь невтішні: тут нема, там нема.
Отримали відповідь від АТБ, що наразі ускладнена логістика, тому вони не в усі магазини завезли пластик, але він поступово з'являється у магазинах, тому варто набратись терпіння й очікувати 😔
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Сер 25 вер, 2024 08:26
Arien написав:
А шаблоны до сих пор не переносятся между приложением и web - банкингом
Какой гений это придумал?
Щодо синхронізації шаблонів між мобільним застосунком Sense SuperApp та вебверсією My Sense Bank, то такої можливості не передбачено, оскільки Me Sense Bank наразі не розвивається і майже не підтримується, а загальний функціонал скорочується, тому що банк переходить на єдину платформу Sense SuperApp, через що й платіж на рахунок Держказначейства можливо виконати у мобільному застосунку, у вебверсії немає такого функціоналу.
Ваш друг, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
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З нами з: 18.02.13
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Додано: Сер 25 вер, 2024 08:55
Arien написав:
А шаблоны до сих пор не переносятся между приложением и web - банкингом
Какой гений это придумал?
Ну тільки можна "перенести" шаблон після успішної оплати в МАБі. Тоді можна знайти цю оплату в хісторі ССА і зробити шаблон
Amethyst
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Додано: Сер 25 вер, 2024 09:40
Чи є у Sense можливість кредитування ФО під заставу ОВДП?
anmyronyuk1
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Додано: Сер 25 вер, 2024 09:50
anmyronyuk1 написав:
Чи є у Sense можливість кредитування ФО під заставу ОВДП?
Ні, такої можливості в банку не передбачено.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
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