Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:45
Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
Додано: Сер 25 вер, 2024 15:36
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