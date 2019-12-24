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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:45

Sense Bank

Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав :(
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 15:36

  LEXX написав:Sense Bank

Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав :(


Відписав у приватні повідомлення!

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12804
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:38

  Sense Bank написав:
  LEXX написав:Sense Bank

Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав :(


Відписав у приватні повідомлення!

З повагою, Володимир 💎


Дякую!
Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку :(
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1274127512761277
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