|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:45
Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
-
LEXX
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 11.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 15:36
LEXX написав:Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
Відписав у приватні повідомлення!
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12804
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:38
Sense Bank написав: LEXX написав:Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
Відписав у приватні повідомлення!
З повагою, Володимир 💎
Дякую!
Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку
-
LEXX
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 11.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 18:34
Sense Bank написав:
а загальний функціонал скорочується, тому що банк переходить на єдину платформу Sense SuperApp, через що й платіж на рахунок Держказначейства можливо виконати у мобільному застосунку, у вебверсії немає такого функціоналу.
Какая лютая дичь, уже простите! ладно, MyAlfa вы не хотите обновлять, но отключать рабочее зачем? Честно, в очередной раз не хватает приличных слов для ваших гениев-оптимизаторов!
Amethyst написав:
Ну тільки можна "перенести" шаблон після успішної оплати в МАБі. Тоді можна знайти цю оплату в хісторі ССА і зробити шаблон
Да, но увы блокируют оплату на счет казначейства. Еще год или полтора назад проблем с этим не было.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1177
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1230
|269578
|
Нед 22 вер, 2024 05:14
klug
|
|14
|20205
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|