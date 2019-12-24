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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:45
Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
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LEXX
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Додано: Сер 25 вер, 2024 15:36
LEXX написав:Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
Відписав у приватні повідомлення!
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:38
Sense Bank написав: LEXX написав:Sense Bank
Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав
Відписав у приватні повідомлення!
З повагою, Володимир 💎
Дякую!
Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку
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LEXX
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Додано: Сер 25 вер, 2024 18:34
Sense Bank написав:
а загальний функціонал скорочується, тому що банк переходить на єдину платформу Sense SuperApp, через що й платіж на рахунок Держказначейства можливо виконати у мобільному застосунку, у вебверсії немає такого функціоналу.
Какая лютая дичь, уже простите! ладно, MyAlfa вы не хотите обновлять, но отключать рабочее зачем? Честно, в очередной раз не хватает приличных слов для ваших гениев-оптимизаторов!
Amethyst написав:
Ну тільки можна "перенести" шаблон після успішної оплати в МАБі. Тоді можна знайти цю оплату в хісторі ССА і зробити шаблон
Да, но увы блокируют оплату на счет казначейства. Еще год или полтора назад проблем с этим не было.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 08:10
LEXX написав:
Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку
Це зовсім не складне питання, перевипуск може зафіксувати співробітник чат-підтримки й замовити для вас нову картку на зручне відділення!
Жити без нашої картки не потрібно вчитись 😅
Додатково відписав вам у приватні повідомлення 😊
Ваш друг, Володимир 💎
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Додано: Чет 26 вер, 2024 14:04
Я до вас не з дуже гарними новинами(
Спостерігаємо проблеми із відображенням продуктів у застосунку Sense SuperApp, а також входом до застосунку 🥺
Спеціалісти вже займаються проблемою, аби якнайшвидше відновити роботу всіх сервісів!
Перепрошуємо за ці тимчасові незручності 💙
З повагою, Володимир 💎
upd: поступово відновлюємо всі сервіси, наразі все працює в штатному режимі 🙌🏻
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:25
У додатку Сенса 18.09.24 ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) впала на 8,78 грн. (спред стрибнув до 28 грн., був - 19). Побачив таке вперше. Банк може такі зміни пояснити? Це зроблено свідомо?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:43
Sense Bank написав: LEXX написав:
Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку
Це зовсім не складне питання, перевипуск може зафіксувати співробітник чат-підтримки й замовити для вас нову картку на зручне відділення!
Жити без нашої картки не потрібно вчитись 😅
Додатково відписав вам у приватні повідомлення 😊
Ваш друг, Володимир 💎
На зручне відділення???
За 100 км (через старкон)?
Вельми дякую, шановний пане...
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LEXX
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