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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1275127612771278>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:45

Sense Bank

Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав :(
LEXX
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Повідомлень: 298
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 15:36

  LEXX написав:Sense Bank

Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав :(


Відписав у приватні повідомлення!

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12806
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1361 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:38

  Sense Bank написав:
  LEXX написав:Sense Bank

Пластик поштою надіслати вже немає можливості?
Написав в п.п. - відповіді не отримав :(


Відписав у приватні повідомлення!

З повагою, Володимир 💎


Дякую!
Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку :(
LEXX
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Повідомлень: 298
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Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:34

  Sense Bank написав: а загальний функціонал скорочується, тому що банк переходить на єдину платформу Sense SuperApp, через що й платіж на рахунок Держказначейства можливо виконати у мобільному застосунку, у вебверсії немає такого функціоналу.


Какая лютая дичь, уже простите! ладно, MyAlfa вы не хотите обновлять, но отключать рабочее зачем? Честно, в очередной раз не хватает приличных слов для ваших гениев-оптимизаторов!

  Amethyst написав:Ну тільки можна "перенести" шаблон після успішної оплати в МАБі. Тоді можна знайти цю оплату в хісторі ССА і зробити шаблон :idea:


Да, но увы блокируют оплату на счет казначейства. Еще год или полтора назад проблем с этим не было.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:10

  LEXX написав:Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку :(

Це зовсім не складне питання, перевипуск може зафіксувати співробітник чат-підтримки й замовити для вас нову картку на зручне відділення!
Жити без нашої картки не потрібно вчитись 😅
Додатково відписав вам у приватні повідомлення 😊

Ваш друг, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:04

Я до вас не з дуже гарними новинами(
Спостерігаємо проблеми із відображенням продуктів у застосунку Sense SuperApp, а також входом до застосунку 🥺
Спеціалісти вже займаються проблемою, аби якнайшвидше відновити роботу всіх сервісів!
Перепрошуємо за ці тимчасові незручності 💙

З повагою, Володимир 💎

upd: поступово відновлюємо всі сервіси, наразі все працює в штатному режимі 🙌🏻
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:25

Re: Sense Bank

У додатку Сенса 18.09.24 ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) впала на 8,78 грн. (спред стрибнув до 28 грн., був - 19). Побачив таке вперше. Банк може такі зміни пояснити? Це зроблено свідомо?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:43

  Sense Bank написав:
  LEXX написав:Схоже, питання для банку дуже складне і до кінця війни вирішити його неможливо.
Буду вчитися жити без картки Сенсбанку :(

Це зовсім не складне питання, перевипуск може зафіксувати співробітник чат-підтримки й замовити для вас нову картку на зручне відділення!
Жити без нашої картки не потрібно вчитись 😅
Додатково відписав вам у приватні повідомлення 😊

Ваш друг, Володимир 💎


На зручне БАНКІВСЬКЕ відділення???
За 100 км (через Старкон)?

Вельми дякую, шановний пане...
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 09:32

Всем доброго дня ! Кто то держит валюту в sense ? Можно снять со счета ? Отдают ? Планирую визит в отделение готовлюсь к сюрпризам
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 09:42

tzeery608
Весною віддавали синіми новими без проблем. Євро також.

Теж маю в банку 200к валютний конвертдепо, закінчення в грудні.
Hotab
 
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