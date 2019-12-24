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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1275127612771278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 09:43

Що з національним кешбеком?

Як у вас ситуація? У мене досі ніяких нарахувань в Дії, прив'язана картка Сенс Банку.
stasr2019
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Повідомлень: 4
З нами з: 22.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:59

edgar_po

Можливо відсотки виплатили?
NDV
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Повідомлень: 203
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:00

  stasr2019 написав:Як у вас ситуація? У мене досі ніяких нарахувань в Дії, прив'язана картка Сенс Банку.



теж по нулям, але у мами тиждень тому за 6 вересня щось нарахували вже
NDV
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Повідомлень: 203
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:51

Мені нарахували 10+ гривень. За покупки в Ашані та АТБ нараховують нормально
Solar_simfi
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Повідомлень: 2378
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:34

  NDV написав:
  stasr2019 написав:Як у вас ситуація? У мене досі ніяких нарахувань в Дії, прив'язана картка Сенс Банку.



теж по нулям, але у мами тиждень тому за 6 вересня щось нарахували вже

Сьогодні вперше нарахували за вчорашню покупку в АТБ. За всі інші вересневі покупки, починаючи з 5 вересня, поки по нулям.
AlexTk
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Повідомлень: 612
З нами з: 08.09.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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