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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 09:43
Що з національним кешбеком?
Як у вас ситуація? У мене досі ніяких нарахувань в Дії, прив'язана картка Сенс Банку.
Додано: Суб 28 вер, 2024 13:00
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:51
Мені нарахували 10+ гривень. За покупки в Ашані та АТБ нараховують нормально
Додано: Суб 28 вер, 2024 17:34
Сьогодні вперше нарахували за вчорашню покупку в АТБ. За всі інші вересневі покупки, починаючи з 5 вересня, поки по нулям.
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:26
Підскажить будь ласка:
Отримав пропозицію оформити моментальну розстрочку на оплату, яку зробив 27.09.24 сума 40к грн., КЛ за картою 50к, залишок зараз 10 к.
Розрахункова дата 01 число.
1. У випадку оформленні розстрочки зараз перший платіж буде 01.10?
2. Зазначено, що кошти будуть стягнути автоматично, я в процесі оформлення маю можливість вибрати рахунок з якого будуть вони стягнути, чи треба, щоб на дату першого платежу на карті були свої чи кредитні в сумі 1/3 розстрочки?
3. У випадку оформлення розстрочки, та відсутності іншої заборгованості за КЛ плата 100 грн. в розрахункову дату буде стягнута?
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:37
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Сьогодні вперше нарахували за вчорашню покупку в АТБ. За всі інші вересневі покупки, починаючи з 5 вересня, поки по нулям.[/quote]
Абсолютно аналогічно.
Цікаво, що зарахування - 1,68грн за товар вартістю 16,8грн (вище обговорюалося, що сума укр товарів має бути вище 20грн. Тобто, це не так)
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:55
0. Вам треба встигнути оформити Розстрочку до 30.09, бо вона може і не встигнути активуватися до 21:00 01.10.
1. перший платіж, а вірніше автоматичне перерахування з залишку КЛ (з отих 10К) буде таки 01.10. Але після цього у вас буде час до 01.11 таки погасити заборгованість в грейсі.
2. Обирайте кредитку (за замовченням). Так, треба відслідковувати, щоби на кредитці були ті 1/3. Бо якщо не буде, то спише мимо грейсу (в овер під 40% річних).
3. Не буде, якщо різниця між Загал. заб-тю і сумою Розтрочки (є такі рядки і Інфо по Кредитці) буде менше 20 грн.
ПС. В принципі вам виходить, що треба довнести 3335 грн на погашення до 18:00 01.10.
Але Алка може і підвищити вам сам КЛ от буквально через 1..2 дні після оформлення Розстрочки. Наблюдайте і тримайте на поготові оті 3335
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 вер, 2024 21:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:58
Re: Sense Bank
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:00
Угуу, підправив зверху (
Завжди враховуйте ще оті 0.01% за обслуговування грейсу. Їх Алка утримує в 21:00 в РД, це десь на 50К буде до 63 коп. Правда утримання за поточний грейс буде в наступну РД,тобто 01.11 ))
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