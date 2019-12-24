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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 09:43

Що з національним кешбеком?

Як у вас ситуація? У мене досі ніяких нарахувань в Дії, прив'язана картка Сенс Банку.
stasr2019
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Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:59

edgar_po

Можливо відсотки виплатили?
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:00

  stasr2019 написав:Як у вас ситуація? У мене досі ніяких нарахувань в Дії, прив'язана картка Сенс Банку.



теж по нулям, але у мами тиждень тому за 6 вересня щось нарахували вже
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:51

Мені нарахували 10+ гривень. За покупки в Ашані та АТБ нараховують нормально
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:34

  NDV написав:
  stasr2019 написав:Як у вас ситуація? У мене досі ніяких нарахувань в Дії, прив'язана картка Сенс Банку.



теж по нулям, але у мами тиждень тому за 6 вересня щось нарахували вже

Сьогодні вперше нарахували за вчорашню покупку в АТБ. За всі інші вересневі покупки, починаючи з 5 вересня, поки по нулям.
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:26

Підскажить будь ласка:
Отримав пропозицію оформити моментальну розстрочку на оплату, яку зробив 27.09.24 сума 40к грн., КЛ за картою 50к, залишок зараз 10 к.
Розрахункова дата 01 число.

1. У випадку оформленні розстрочки зараз перший платіж буде 01.10?

2. Зазначено, що кошти будуть стягнути автоматично, я в процесі оформлення маю можливість вибрати рахунок з якого будуть вони стягнути, чи треба, щоб на дату першого платежу на карті були свої чи кредитні в сумі 1/3 розстрочки?

3. У випадку оформлення розстрочки, та відсутності іншої заборгованості за КЛ плата 100 грн. в розрахункову дату буде стягнута?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:37

[/quote]
Сьогодні вперше нарахували за вчорашню покупку в АТБ. За всі інші вересневі покупки, починаючи з 5 вересня, поки по нулям.[/quote]
Абсолютно аналогічно.
Цікаво, що зарахування - 1,68грн за товар вартістю 16,8грн (вище обговорюалося, що сума укр товарів має бути вище 20грн. Тобто, це не так)
svmasha30
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:55

  Arbitr написав:Підскажить будь ласка:
Отримав пропозицію оформити моментальну розстрочку на оплату, яку зробив 27.09.24 сума 40к грн., КЛ за картою 50к, залишок зараз 10 к.
Розрахункова дата 01 число.

1. У випадку оформленні розстрочки зараз перший платіж буде 01.10?

2. Зазначено, що кошти будуть стягнути автоматично, я в процесі оформлення маю можливість вибрати рахунок з якого будуть вони стягнути, чи треба, щоб на дату першого платежу на карті були свої чи кредитні в сумі 1/3 розстрочки?

3. У випадку оформлення розстрочки, та відсутності іншої заборгованості за КЛ плата 100 грн. в розрахункову дату буде стягнута?

0. Вам треба встигнути оформити Розстрочку до 30.09, бо вона може і не встигнути активуватися до 21:00 01.10.
1. перший платіж, а вірніше автоматичне перерахування з залишку КЛ (з отих 10К) буде таки 01.10. Але після цього у вас буде час до 01.11 таки погасити заборгованість в грейсі.
2. Обирайте кредитку (за замовченням). Так, треба відслідковувати, щоби на кредитці були ті 1/3. Бо якщо не буде, то спише мимо грейсу (в овер під 40% річних).
3. Не буде, якщо різниця між Загал. заб-тю і сумою Розтрочки (є такі рядки і Інфо по Кредитці) буде менше 20 грн.

ПС. В принципі вам виходить, що треба довнести 3335 грн на погашення до 18:00 01.10.
Але Алка може і підвищити вам сам КЛ от буквально через 1..2 дні після оформлення Розстрочки. Наблюдайте і тримайте на поготові оті 3335 :wink:
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 вер, 2024 21:05, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:58

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:1. перший платіж, а вірніше автоматичне перерахування з залишку КЛ (з отих 10К) буде таки 01.10.

Тобто, треба буде докинути на кредитку ще 3,3к, щоб вистачило на перший платіж 13334 грн?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:00

  Arbitr написав:
  Amethyst написав:1. перший платіж, а вірніше автоматичне перерахування з залишку КЛ (з отих 10К) буде таки 01.10.

Тобто, треба буде докинути на кредитку ще 3,3к, щоб вистачило на перший платіж 13334 грн?
Угуу, підправив зверху (
Завжди враховуйте ще оті 0.01% за обслуговування грейсу. Їх Алка утримує в 21:00 в РД, це десь на 50К буде до 63 коп. Правда утримання за поточний грейс буде в наступну РД,тобто 01.11 ))
Amethyst
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