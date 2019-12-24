|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:27
Re: Sense Bank
Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:35
Сенс банк -- наразі неможливо
Так останніх тижня два шолі це постійно. Спробуйте перемкнутися на іншого інет-провайдера.
Пора давати новий слоган Алюськє
І кавер з Місія нездійснена
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 вер, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|