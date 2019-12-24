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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:27

Re: Sense Bank

Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
BBC
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Повідомлень: 14393
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Подякували: 1197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:31

BBC, увесь день працює як годинник. Хто його знає шо там у Вас.
Water
 
Повідомлень: 2516
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Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:35

Сенс банк -- наразі неможливо

  BBC написав:Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
Так останніх тижня два шолі це постійно. Спробуйте перемкнутися на іншого інет-провайдера.

Зображення

Пора давати новий слоган Алюськє :mrgreen:
І кавер з Місія нездійснена :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 вер, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:40

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BBC
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Повідомлень: 14393
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
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1
  #<1 ... 1276127712781279
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