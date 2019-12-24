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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:27
Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
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BBC
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:31
BBC, увесь день працює як годинник. Хто його знає шо там у Вас.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:35
BBC написав:
Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
Так останніх тижня два шолі це постійно. Спробуйте перемкнутися на іншого інет-провайдера.
Пора давати новий слоган Алюськє
І кавер з Місія нездійснена
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 28 вер, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 22:00
Amethyst написав: BBC написав:
Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
Так останніх тижня два шолі це постійно. Спробуйте перемкнутися на іншого інет-провайдера.
Пора давати новий слоган Алюськє
І кавер з Місія нездійснена
В мене аналогічна фігня якщо заходити через домашній wifi, а на мобільному працює без проблем.
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antey718
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Додано: Суб 28 вер, 2024 22:18
BBC, зараз з`явиться представник Сексу і почне запитувать чи остання версія клієнта, яка версія Андроід, чи достатньо місця на мобільному пристрої?
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