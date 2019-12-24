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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:27
Re: Sense Bank
Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:35
Сенс банк -- наразі неможливо
Так останніх тижня два шолі це постійно. Спробуйте перемкнутися на іншого інет-провайдера.
Пора давати новий слоган Алюськє
І кавер з Місія нездійснена
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 вер, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 вер, 2024 22:00
В мене аналогічна фігня якщо заходити через домашній wifi, а на мобільному працює без проблем.
Додано: Суб 28 вер, 2024 22:18
BBC, зараз з`явиться представник Сексу і почне запитувать чи остання версія клієнта, яка версія Андроід, чи достатньо місця на мобільному пристрої?
Додано: Нед 29 вер, 2024 14:24
Re: Sense Bank
В мене схоже було з такими ж симптомами кілька місяців тому, думав що справа у блокувальниках реклами (я понаставляв такого у своїй мережі), можливо там якийсь запит на трекери де якусь інфу збирають завалився і через це оте вікно дьорнуло. Ну або провайдер теж не пускає чогось кудись...
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