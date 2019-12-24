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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:27
Re: Sense Bank
Що з інтернет-банкінгом? Весь день пише виникла невідома помилка...
Додано: Суб 28 вер, 2024 21:35
Сенс банк -- наразі неможливо
Так останніх тижня два шолі це постійно. Спробуйте перемкнутися на іншого інет-провайдера.
Пора давати новий слоган Алюськє
І кавер з Місія нездійснена
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 вер, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 вер, 2024 22:00
В мене аналогічна фігня якщо заходити через домашній wifi, а на мобільному працює без проблем.
Додано: Суб 28 вер, 2024 22:18
BBC, зараз з`явиться представник Сексу і почне запитувать чи остання версія клієнта, яка версія Андроід, чи достатньо місця на мобільному пристрої?
Додано: Нед 29 вер, 2024 14:24
Re: Sense Bank
В мене схоже було з такими ж симптомами кілька місяців тому, думав що справа у блокувальниках реклами (я понаставляв такого у своїй мережі), можливо там якийсь запит на трекери де якусь інфу збирають завалився і через це оте вікно дьорнуло. Ну або провайдер теж не пускає чогось кудись...
Додано: Нед 29 вер, 2024 15:54
Re: Sense Bank
опять недоакция - пишут продукты питания кешбек 3% ... ну шо скупился сегодня в Обжоре (категория продукты! несколько мешков картошки и лука) на почти 1400 - кешбек 6 грн с копейками.
Ваших мать маркетологов нужно ногами по голове бить! НАХ"№Я пихать продукты питания в категорию маркетплейсы? Бить таких маркетологов по голове пока не начнут нормальные мысли генерировать или просто уволить КЕМ!
Акции только сегодня Б";;ть - поцня!!!
продукты питания должны быть в продуктах питания
увольте вашего генератора "АКЦИЙ"
Додано: Нед 29 вер, 2024 16:07
Прошу спілкуватись коректно й поважати одне одного й співробітників банку також.
Кешбек нараховується виключно за МСС-кодом, якщо термінал налаштований на МСС, який підпадає під категорію Маркетплейси, то кешбек буде саме за цю категорію, а не за категорію Продукти.
У бонусній програмі Cash`U CLUB розподілення МСС наступне:
Маркетплейси — покупки на глобальних торгових майданчиках, що пропонують різноманітні товари для міжнародних покупців в мережі Internet. Коди MCC: 5262, 5300, 5964, 5310, 5311, 5331, 5399, 5999.
Продукти — продуктові супермаркети. Коди MCC: 5411, 5499, 5451, 5422, 5412, 5921.
Детальніше ознайомитись із МСС можна тут
З повагою, Володимир 💎
Додано: Нед 29 вер, 2024 18:53
Re: Sense Bank
Панове, потребую допомоги зала )))
В наявності у мене є віртуальна АТБ з окремим рахунком. Але коли з'явилась така можливість, захотів щоб АТБ була додатковою до РЕД. А тут ще й з'явилася можливість пластик АТБ отримати і на цьому заробити 30 грн. То ж питання таке - як це все мені поєднати. Я так думаю (якщо не так, то виправляйте) - мені потрібно зараз закрити віртуальну картку АТБ (та що з окремим рахунком), потім купити пластик в АТБ, і додати цю нову пластикову картку АТБ як додаткову до РЕД. Я правильно розумію? Чи все ж додаткову АТБ до РЕД мені треба буде відкривати віртуальну АТБ, а потім ще й прив'язувати пластикову АТБ?
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