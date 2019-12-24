Виноват в итоге Sense или Обжора накрутила с МСС, удалось выяснить?
При значимых покупках я часто оставляю на карте копейки и пробую оплатить, при отказе все равно МСС виден. А дальше уже понятно, что делать.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:02
Додано: Нед 29 вер, 2024 19:04
Re: Sense Bank
Штраф я в итоге оплатила через е-банкинг нелюбимых конкурентов.
Удивительно, но они не брезгуют оставлять в е-банкинге все удобные функции, в отличие от руководства Sense.
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