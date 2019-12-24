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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2024 19:02
vpchelko написав:
пихать продукты питания в категорию маркетплейсы?
Виноват в итоге Sense или Обжора накрутила с МСС, удалось выяснить?
При значимых покупках я часто оставляю на карте копейки и пробую оплатить, при отказе все равно МСС виден. А дальше уже понятно, что делать.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:04
Штраф я в итоге оплатила через е-банкинг нелюбимых конкурентов.
Удивительно, но они не брезгуют оставлять в е-банкинге все удобные функции, в отличие от руководства Sense.
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Arien
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:46
1finanсier написав:
Панове, потребую допомоги зала )))
В наявності у мене є віртуальна АТБ з окремим рахунком. Але коли з'явилась така можливість, захотів щоб АТБ була додатковою до РЕД. А тут ще й з'явилася можливість пластик АТБ отримати і на цьому заробити 30 грн. То ж питання таке - як це все мені поєднати. Я так думаю (якщо не так, то виправляйте) - мені потрібно зараз закрити віртуальну картку АТБ (та що з окремим рахунком), потім купити пластик в АТБ, і додати цю нову пластикову картку АТБ як додаткову до РЕД. Я правильно розумію? Чи все ж додаткову АТБ до РЕД мені треба буде відкривати віртуальну АТБ, а потім ще й прив'язувати пластикову АТБ?
От у мене АТБ-вірта підв'язана до Реда. Так мені пропонують або отримати пластик на НовійПошті або зайти у від-ня
Щось мені так здається, шо отой окремий пластик з магазу ви тільки зможете на окремий рах і під'єднати...або треба топати до від-ня.. мабуть (
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